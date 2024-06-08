盧峻翔分享左臂刺青典故！「微笑盾牌」和「假面」都有其深刻意義

我是廣告 請繼續往下閱讀
P.League+第4季總冠軍賽即將進行，盧峻翔作為領航猿本土主將肯定將會被對手嚴加看防，新北國王主帥萊恩在總冠軍賽媒體日上，稱讚他是MVP等級的球員，今年也入選防守第一隊，將會是球隊攻防兩端針對的重點。
盧峻翔則表示，自己從友人那邊看了不少訊息，很多人都看好新北國王，就好像他們這一年的球都白練了一樣，但也豪氣地表示，領航猿仍會盡全力去拚，不會因為外界看衰就放棄任何機會。
身上刺青引發討論 盧峻翔透露「微笑盾牌」典故
除了場上的球技，盧峻翔場下也是很有個人風格和特色的球員，他左臂上的刺青圖案常常是球迷討論的話題。今天受訪時他也分享說，其實自己身上刺青的圖案都想過很久，大概會考慮個1、2年覺得很好，才會去刺。
關於受到廣泛討論的「微笑盾牌」的圖案，盧峻翔點出其中寓意，主要是希望自己遇到所有困難都能微笑面對這一切，還說那個圖案大概就花了自己10萬元左右。
至於另一個手腕處附近的「假面」圖案，盧峻翔則表示是很久以前一件事給他的啟發，「那時感覺我遇到每一個人都真心付出，最終卻心灰意冷，大家都像帶著面具。」
至於其他球員身上的刺青有沒有比較吸引他的？盧峻翔表示隊友周儀翔身上的「一生懸命」曾吸引他的目光，還特地去查是什麼意思。一生懸命是日文用語，代表「努力、盡力去做某件事」的意思。