華航7/14直飛西雅圖倒數計時！「想像生活節」提前感受美式氛圍

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氣球好酸林-可達也獻上精采氣球秀，現場大小朋友歡笑聲不斷。華航也特別邀請旅行業者分享西雅圖團體行程，介紹當地特色景點與美食，讓民眾能深入認識最道地的西雅圖風情，現場報名的民眾還可享有驚喜優惠價。
這次生活節也匯聚人氣美食攤位，特別邀請了數十家美式風格料理進駐市集活動，包括「Tau ga mma頭家嬤煙燻BBQ」推出西雅圖煙燻人氣雙拼、「五方食藏」品嚐夏瘋西雅圖限定炸海鮮，還有特色美式漢堡、披薩、三明治讓人垂涎三尺。同時也特別打造西雅圖著名的「Public Market」的霓虹燈裝置，將鬧活潑的氛圍帶給台灣朋友，還有機會參加限時抽獎活動，有機會獲得長程線豪華商務艙機票等近百個獎項。
活動現場由空服員展示7月14日西雅圖首航班機的旅客限定好禮，包括極具紀念收藏價值的「首航銘版飛機模型」，以及特別邀請高雄小林村社區媽媽及非政府組織（NGO）合作製作的「旅行斜背袋」、「旅行頸枕」，巧妙納入西雅圖等景點元素，不僅旅行必備又能實踐永續精神，另外還有童趣可愛又實用的「動物旅人行李綁帶」，結合文創、環保及公益三大特色，首航班機旅客將獨享這份獨一無二的限量好禮。
華航深耕北美市場，目前共飛航美國洛杉磯、加州安大略、舊金山、紐約以及加拿大溫哥華等五大城市，其中獨家直飛安大略，成為亞洲直航定期航班先鋒，隨西雅圖航線啟動，進一步擴大華航美洲航網至6個直飛航點，每週總計超過40班次往返美加地區，提供無論商務或是旅遊更多方便快捷的選擇。