「好屏友」端午連假盡情放粽遊屏東

屏東縣政府推出一系列「盡情放粽」端午節連假旅遊行程，推薦1至3日遊程，提供民眾來趟不同的假期體驗，主題涵蓋「FUN趣海陸親子之旅」、「牡丹社事件150周年」、「謐境藝術探索之旅」、「風域半島文化療癒之旅」、「屏東SOLO」及「穆斯林友善」等，同時走讀屏東豐富的自然資源和文化歷史。從傳統的龍舟競賽到各種特色節慶，讓屏東成為夏季旅遊的首選之地。
記者莊全成／屏東報導
縣府交旅處表示，「盡情放粽」將帶領旅客探索屏東的多元面貌，從海洋探險到自然探索，從文化體驗到DIY手作，特別設計了一系列豐富的端午假期推薦遊程，讓旅人盡情玩轉屏東，並參與連假期間的主題活動。其中包含「端午龍舟競賽」、「2024屏東黑鮪魚文化觀光季」、「牡丹社事件150周年」、「屏菸1936文化基地：2024藝起派對」、「職人町：魔法畢業季市集、「數位青創中心百工修繕紀錄暨影像展覽」、「屏東縣立體育館：我們生活節」、「勝利星村創意生活園區：插畫似顏繪‧來畫趴市集」及「內埔鄉六堆紀念公園：明華園戲劇總團《2024超炫白蛇傳》」等期間限定活動。
首先，一日遊可安排親子歡樂行程，上午到「東港大橋至進德大橋間」觀賞一年一度的划龍舟競賽，感受深植於台灣文化的傳統慶典。接著前往「大鵬灣國家風景區」、「大鵬灣單車站」、「鵬村濕地公園」及「大鵬灣遊湖」，徜徉於港灣與海風之中，午後再參與「2024屏東黑鮪魚文化觀光季」品嚐道地美食與體驗當地漁民文化；或是選擇「牡丹社事件150周年」相關景點遊程。
另外，可參加「風域半島文化療癒之旅」二日遊，先到「旭海-觀音鼻自然保留區」觀賞豐富自然生態，接著到「東源森林遊樂區」及「東源水上草原」，下午前往「旭海溫泉」泡湯，再到「旭海溫泉休閒中心」、「旭海大草原觀海亭」，最後於「旭海沙灘」體驗當地良好的生態環境與美好星空，享受舒適愜意的時光。
隔天前往佳冬鄉「透紅佳人夢想樂園」DIY體驗，下午來到「東隆宮」參觀王船及「大鵬灣帆船基地」體驗SUP與獨木舟，最後至「鵬灣跨海大橋」欣賞美景。而三日遊行程則推薦備受矚目以屏東旅遊專書主題的「屏東SOLO」特色遊程，走訪在地大街小巷景點，在體驗與探訪之中，深刻感受屏東生態之美，並更加理解人與大自然的共生共融之道。相關活動訊息請上「屏東旅遊網」。