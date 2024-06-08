機票被印神祕「SSSS」！旅遊達人曝背後真相 點名1類人中獎率高
旅遊達人布萊N時常在臉書粉專分享機票優惠相關資訊，頻繁出國的他近日曬出一張印有神祕字母「SSSS」機票，意味著需要高規格二次安檢，他也透露自己已經不是第一次遇到，「只要中過一次，再中機率很高。」
記者賴禹妡／綜合報導
機票達人布萊N今（8）日在臉書粉專發文，並曬出一張自台北飛往美國西雅圖的機票，只見機票上除了航班資訊，還印有一排神祕的「SSSS」，他無奈地寫下「又一次拿到4S，安檢的阿伯跟我說：傳說跟教召一樣，只要中過一次，再中機率很高。」
貼文曝光後，不少苦主也怨聲連連「我也中過三次，的確都是集中在半年內左右」、「是真的，我也是莫名被選中兩次」。也有人解釋「我第一次在美國登機證被打4S之後就連續幾次都是4S，他們可能是覺得有被特別檢查過一次，可能代表有問題，所以就多檢查幾次」
機票印「SSSS」代表什麼？
事實上，美國運輸安全管理局（TSA）會針對部分旅客要求額外安全檢查，機票上的「SSSS」就代表二次安檢（Secondary Security Screening Selection），有些航空公司也會以「*S*」標示。
舉凡現金購買當天機票、只買單程機票、曾辦理登機手續卻無上機紀錄、沒帶齊證件或未攜帶身分證、曾攜帶違禁品、未報關稅者及來自高風險國家者等旅客，都容易遇上二次安檢，需要進階訊問、脫鞋檢查、行李開箱等較嚴格的檢查，若旅客拒絕恐無法順利登機。