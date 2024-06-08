變頻冷氣「1品牌」還沒輸！一台超貴仍賣到嚇嚇叫：內行人超愛的

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「大金横綱系列雖然很貴，但真的很有水準，尤其家裡有小孩的，殺菌功能空氣超好」、「全家人大金+1！當初買新家就決定大家都直上大金横綱系列，價格雖然貴但品質真的好」、「師傅路過，大金畢竟是大牌，還是很多人首選的！尤其內行的爸媽最愛裝大金横綱系列。」
大金冷氣在台銷售嚇嚇叫！3種冷氣機型內行人首選它
事實上，大金冷氣目前在台灣的代理商，就是和泰車集團的和泰興業，和泰興業從1992年開始代理日本一番品牌大金空調，由於產品性能相當優異，在台灣上市之後一直廣受歡迎，即便已經經營32年，加上後續冷氣品牌陸續崛起，大金仍然可以在台灣冷氣空調市場佔有一席之地。
而說到大金冷氣的特別之處，其最為人熟知的就是有三種等級冷氣，包括「大金經典系列」、「大金大關系列」以及「大金横綱系列」，價格分佈、效能提升程度的不同，讓客人在大金這個品牌可以按照預算選到適合自己的冷氣。其中最高規格的横綱系列雖然價格較貴，但是其特別的「閃流放電」功效，可以將霉菌、病毒、過敏性物質和有害化學物質過濾分解，不少爸媽家裡如果有小孩，或者有過敏體質的民眾都特愛購買大金横綱系列的冷氣。
在台灣賣超過30年！大金冷氣3種冷氣機型價格PK
《NOWnews》記者也實際查詢大金三種冷氣機型的價位區間，都是以6坪至8坪的價位區間去估算，並且同一個購物平台所販售的價格來做比較，每一種系列的價格大約相差10000元至15000元上下不等，提供給最近想買大金冷氣的民眾參考看看囉！
🟡大金冷氣空調資訊
📍大金經典系列6至8坪冷暖空調均價34100元
📍大金大關系列6至8坪冷暖空調均價45000元
📍大金横綱系列6至8坪冷暖空調均價60000元
📍一般保固：全機5年、主機板7年、壓縮機10年
📍延長保固：全機7年、主機板7年、壓縮機10年