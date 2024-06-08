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變頻冷氣「1品牌」還沒輸！一台超貴仍賣到嚇嚇叫：內行人超愛的

▲變頻冷氣品牌近幾年發展快速，且有許多新秀崛起，不過日本大金空調冷氣，老字號地位仍然不受影響。（圖/記者張勵德攝）
▲變頻冷氣品牌近幾年發展快速，且有許多新秀崛起，不過日本大金空調冷氣，老字號地位仍然不受影響。（圖/記者張勵德攝）

記者張嘉哲/綜合報導

炎炎夏日即將到來，南部地區已經開始在白天飆出高溫，因此家裡有一台省電又好吹的變頻冷氣就相對重要！而在過去，台灣變頻冷氣市場一直都是由日系品牌日立、大金等獨霸，但近年許多國產的冷氣品牌也都有起色，更多人注重的是CP值問題，因此像是華菱、特菱等二線品牌冷氣也非常受到歡迎。近日，就有網友討論「有沒有人冷氣品牌吹到最後，還是最喜歡大金？」貼文釣出不少同好。

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一名網友在臉書社團「冷氣空調技術分享」貼文指出「最近幾年很多冷氣品牌都崛起，像是一線品牌的三菱重工、三菱電機，二線的華菱、富士通等等，但我家長年都是使用大金，真的覺得大金的橫綱系列雖然比較貴，但是品質真的非常不錯，有沒有人也喜歡大金冷氣的？」

▲大金空調冷氣已經在台灣販售多年，是不少人購買變頻冷氣的首選品牌之一，面臨各種品牌崛起，大金冷氣還是保有一席之地。（圖/冷氣空調技術分享區）
▲大金空調冷氣已經在台灣販售多年，是不少人購買變頻冷氣的首選品牌之一，面臨各種品牌崛起，大金冷氣還是保有一席之地。（圖/冷氣空調技術分享區）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「大金横綱系列雖然很貴，但真的很有水準，尤其家裡有小孩的，殺菌功能空氣超好」、「全家人大金+1！當初買新家就決定大家都直上大金横綱系列，價格雖然貴但品質真的好」、「師傅路過，大金畢竟是大牌，還是很多人首選的！尤其內行的爸媽最愛裝大金横綱系列。」

大金冷氣在台銷售嚇嚇叫！3種冷氣機型內行人首選它

事實上，大金冷氣目前在台灣的代理商，就是和泰車集團的和泰興業，和泰興業從1992年開始代理日本一番品牌大金空調，由於產品性能相當優異，在台灣上市之後一直廣受歡迎，即便已經經營32年，加上後續冷氣品牌陸續崛起，大金仍然可以在台灣冷氣空調市場佔有一席之地。

而說到大金冷氣的特別之處，其最為人熟知的就是有三種等級冷氣，包括「大金經典系列」、「大金大關系列」以及「大金横綱系列」，價格分佈、效能提升程度的不同，讓客人在大金這個品牌可以按照預算選到適合自己的冷氣。其中最高規格的横綱系列雖然價格較貴，但是其特別的「閃流放電」功效，可以將霉菌、病毒、過敏性物質和有害化學物質過濾分解，不少爸媽家裡如果有小孩，或者有過敏體質的民眾都特愛購買大金横綱系列的冷氣。

▲大金空調提供三種不同價位、性能的冷氣，分別是經典系列、大關系列以及横綱系列。（圖/冷氣空調技術分享區）
▲大金空調提供三種不同價位、性能的冷氣，分別是經典系列、大關系列以及横綱系列。（圖/冷氣空調技術分享區）
在台灣賣超過30年！大金冷氣3種冷氣機型價格PK

《NOWnews》記者也實際查詢大金三種冷氣機型的價位區間，都是以6坪至8坪的價位區間去估算，並且同一個購物平台所販售的價格來做比較，每一種系列的價格大約相差10000元至15000元上下不等，提供給最近想買大金冷氣的民眾參考看看囉！

🟡大金冷氣空調資訊
📍大金經典系列6至8坪冷暖空調均價34100元
📍大金大關系列6至8坪冷暖空調均價45000元
📍大金横綱系列6至8坪冷暖空調均價60000元

📍一般保固：全機5年、主機板7年、壓縮機10年
📍延長保固：全機7年、主機板7年、壓縮機10年

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