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明起鋒面雨更猛烈！中南部有大範圍雷雨　開工日「降雨熱區」出爐

▲明、後天（9、10日）鋒面在台灣北部海面，加上西南風增強，中南部留意不定時短暫陣雨或雷雨，降雨範圍大但短暫。（圖／NOWnews資料照）
▲明、後天（9、10日）鋒面在台灣北部海面，加上西南風增強，中南部留意不定時短暫陣雨或雷雨，降雨範圍大但短暫。（圖／NOWnews資料照）

記者鍾怡婷/綜合報導

明、後天（9、10日）鋒面在台灣北部海面，加上西南風增強，中南部留意不定時短暫陣雨或雷雨，降雨範圍大但短暫，收工日（11日）鋒面往北移，離台灣距離較遠，但西南風水氣影響，中南部不定時有短暫陣雨，東半部及北台灣多雲暖熱，各地留意午後雷陣雨。

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氣象署預報員劉沛滕指出，明、後天鋒面在台灣北部海面，加上西南風增強影響，天氣比今天更不穩定，中南部不定時有短暫陣雨或雷雨，降雨範圍大但短暫，降雨中間有空檔，北部不定時有局部陣雨，午後各地山區、花蓮、大台北地區有雷陣雨，有短延時強降雨機會。

▲明日鋒面位於臺灣北部海面及西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象署）
▲明日鋒面位於臺灣北部海面及西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象署）
開工日（11日）鋒面往北移，離台灣較遠，但受到西南風水氣進入影響，中南部不定時有短暫雨勢，東半部及北台灣多雲暖熱，留意午後雷陣雨，但降雨強度沒有明天、後天這麼猛烈，類似的西南風天氣型態將持續到下週六，中間可能有幾天有較大雨勢。

溫度方面，開工日溫度較高，台東下週三到下週三有局部焚風，高溫可達攝氏36度以上，北部高溫有攝氏33、34度，局部地區達攝氏36度，中南部有雲系進入略為降溫，高溫約攝氏32、33度。另外，連假期間金馬地區有濃霧或低雲，將影響能見度，提醒民眾出遊要留意航班異動。

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