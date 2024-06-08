輝達股票抱10年！竟翻280倍「150萬變4億」 他爽翻：謝謝NVIDIA
今年輝達（NVIDIA）股價不斷創新高，近期公司市值更是衝破3兆美元大關，拿下全球市值第二名。對此，就有一名日本網友曬出交易單，透露他10年前花150萬日圓（約31.1萬元新台幣）購買輝達股票，如今價值已經翻了280倍，來到了4億日圓（約8300萬元新台幣）。貼文一出，立即吸引超過300萬人朝聖驚呼「我感受到了長期投資的力量！」
記者賴禹妡／綜合報導
一名日本網友近日在社群平台X曬出截圖，表示自己10年前花了150萬日圓購買輝達的股票，在輝達股價創新高後，如今他持有的股票價值已經變成4億日圓，讓他樂翻天直呼「我只能說謝謝NVIDIA。」
只見畫面中，原PO當初以每股670日圓（約139元新台幣）買進144萬4520日圓的股票（約29.9萬元新台幣）。他10年後再看，輝達每股價格已經來到1224.4元，當日漲幅5.15%，總價變4億946萬7744日圓（約8489萬元新台幣）。
貼文一出立即吸引超過300萬人前來朝聖，眾人紛紛驚呼「恭喜，我感受到了長期投資的力量」、「決定加入輝達教，永遠追隨大師」、「10年前就有如此精準的眼光，難道是少年股神」、「收購價格為670日元，非常驚人」。
輝達市值在5日美股收盤衝破3兆美元大關，市值達到3.019兆美元，使它超越蘋果成為全球市值第二大的上市公司，僅次於微軟3.15兆美元。而執行長黃仁勳的身價更是在3個月間從新台幣2兆暴漲至3兆元，為名副其實的「行走3兆男」，根據彭博億萬富豪排行榜，黃仁勳身價在全球富豪榜中排名第13位。