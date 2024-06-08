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57歲那英再跌傷！疑遭私生飯狂追「重摔不起」　畫面瘋傳掀眾怒

▲那英先前才在錄製推理實境秀《萌探2024》過程中摔倒，如今又因為疑似被私生飯追趕，導致她在奔跑過程中摔倒，讓粉絲既心疼又憤怒。（圖／那英微博）
▲那英先前才在錄製推理實境秀《萌探2024》過程中摔倒，如今又因為疑似被私生飯追趕，導致她在奔跑過程中摔倒，讓粉絲既心疼又憤怒。（圖／那英微博）

記者吳昕蓓／綜合報導

57歲知名歌手那英近來在《歌手2024》有精彩表現，同時卻頻傳受傷，先前才在錄製推理實境秀《萌探2024》過程中摔倒，如今又因為疑似被私生飯追趕，導致她在奔跑過程中摔倒，畫面曝光後，讓粉絲都感到十分心疼，認為她已經有年紀了，舊傷又還沒有好，直喊：「放過英子。」

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▲▼楊丞琳（上圖）、那英在《歌手2024》成績不佳。（圖／湖南衛視歌手微博）
▲那英近來在《歌手2024》有亮眼表現。（圖／湖南衛視歌手微博）
從微博上瘋傳的影片可以看到，那英身後有大批民眾圍觀，儘管身邊有工作人員們護駕，她卻在飯店大廳奔跑，過程中疑似重心不穩，一度整個人騰空重摔在地，一旁的工作人員見狀連忙衝上去攙扶，關心那英的情況，這段畫面受到網路熱議，一度衝上微博熱搜。

網友們紛紛心疼直呼，「英子每次都摔得那麼實在感覺好疼啊」、「別這樣子，追著那姐了，摔的真的看著就疼」、「那錄製節目要小心啊，真是討厭代拍」、「英子這個年紀這麼扎實摔一跤真的不能不當回事啊，安保要做好啊」、「多大歲數了，你們輕點拍吧 想自己家的老娘，體諒體諒」、「老人家經不起摔跤的」。

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▲儘管身邊有工作人員們護駕，那英卻在飯店大廳奔跑，過程中疑似重心不穩，一度整個人騰空重摔在地。（圖／翻攝自微博）
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▲那英先前才在錄製《萌探2024》期間，和向佐追逐的過程中被對方撲倒。（圖／翻攝自微博）
事實上，那英先前才在錄製《萌探2024》期間，和向佐追逐的過程中被對方撲倒，一度在地上無法站起身，一旁的其他藝人為了要完成節目任務，還是拿著相機對那英說：「給妳拍張美的好嗎」，工作人員也持續拍攝，沒有立刻中斷錄影，第一時間查看那英的身體狀況，當時這段影片曝光後，也曾引起網友怒火。

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