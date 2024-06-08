面試「人資最煩行為」曝光！眾人遇過不懂：根本違法　內行揭真相

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「可能要注意看妳入職當時所簽名的資料，印象中會附在上面耶」、「只能說如果不同意新東家照會前東家的話，錄取機會都不高」、「人資這個行為真的超煩的.....前公司如果是不歡而散超吃虧」、「我之前也是投履歷之後，那間公司立刻就打給我公司主管，剛好他們是朋友，超沒有隱私的。」
人資面試超愛打給「前公司」！加扣分機會看天命
事實上，網友提到人資的這個行為其實有專有名詞，也就是所謂的「Reference Check（履歷查核）」，這通常是人資在完成履歷篩選、也完成求職者的面試之後，對於這位求職者有相當的興趣，希望透過過去的資歷、工作表現、職場評價來做簡易的「真實性評估」。
也許這對求職者來說並不是非常的「公平」，因為如果你與前公司是不歡而散，那麼新公司人資在探聽的時候，不見得能聽到什麼好的評價。而話雖如此，假如跳槽的是同行，其實圈子就這麼小，你所待的前公司也可能有新公司人資認識的其他人，他會聯絡誰你其實也不得而知，有時是加分扣分還是很聽天命。
人資履歷查核是正當行為！必定取得「求職者同意」才可執行
而很多人對於「履歷查核」實際上還是有侵害個人隱私權、個資的疑慮，那麼人資履歷查核到底有沒有不正當性呢？根據「104人力銀行」官網就有提到，雇主實施履歷查核意旨在查核應徵者所表述之學歷、經歷、工作內容、工作表現、工作成就的正確性以及完整性，這可以作為僱主最終是否錄用應徵者的重要依據，在此一徵才作為應是符合必要性與合理性原則。
不過值得注意的是，企業人資對應徵者實施人事查核作業，必定得取得應徵者被徵詢資料的行為，所以像是上面網友的案例，人資可能私下未經同意就打給前東家，這並不符合程序上的正確。現在一般實務操作都是應徵者面試時就會告知會有「履歷查核」，會請應徵者在備妥的書面資料上簽名同意，並且提供資料。
「104人力銀行」也提到重點，「如無特殊狀況，一般還是建議務必提供履歷查核的相關資料」，而推薦人一般建議還是以直屬主管優先，其次可以考慮部門同事、跨部門合作同事或者合作客戶。