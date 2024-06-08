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面試「人資最煩行為」曝光！眾人遇過不懂：根本違法　內行揭真相

▲又到了一年一度六月畢業的季節，不少大學生即將成為新鮮人踏入職場社會，但第一步面臨到的就是各大企業的面試問題。（示意圖／取自photoAC）
▲又到了一年一度六月畢業的季節，不少大學生即將成為新鮮人踏入職場社會，但第一步面臨到的就是各大企業的面試問題。（示意圖／取自photoAC）

記者張嘉哲/綜合報導

又到了一年一度六月畢業的季節，不少大學生即將成為新鮮人踏入職場社會，但第一步面臨到的就是各大企業的面試問題，面試問題百百種，事前準備可謂相當重要！然而近日有網友就分享，到一家公司面試時，結果人資就打電話給自己前公司探聽自己過往工作表現，而且沒經過她的同意，讓她感到非常的不滿，貼文引起廣大討論，不少求職者也非常厭惡這樣的行為。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「已經畢業2年，最近入職新公司，繳了畢業證書影本，結果透過前同事才知道，新公司的HR在面試之後，沒經過我同意，也沒有給我簽相關允許他查證的文件，就打給前公司探聽我的工作情況跟學校核實學歷，請問這種行為不是有個資法問題嗎？不是需要我同意後才行？」

▲受到疫情影響，許多民眾過了３年口罩不離身的日子，甚至連工作面試時都是戴著口罩進行的。（示意圖／Pexels）
▲網友分享自己入職新公司後，意外發現自己面試後，人資未經過自己同意，私下照會前東家打聽自己。（示意圖非當事人／Pexels）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「可能要注意看妳入職當時所簽名的資料，印象中會附在上面耶」、「只能說如果不同意新東家照會前東家的話，錄取機會都不高」、「人資這個行為真的超煩的.....前公司如果是不歡而散超吃虧」、「我之前也是投履歷之後，那間公司立刻就打給我公司主管，剛好他們是朋友，超沒有隱私的。」

人資面試超愛打給「前公司」！加扣分機會看天命

事實上，網友提到人資的這個行為其實有專有名詞，也就是所謂的「Reference Check（履歷查核）」，這通常是人資在完成履歷篩選、也完成求職者的面試之後，對於這位求職者有相當的興趣，希望透過過去的資歷、工作表現、職場評價來做簡易的「真實性評估」。

也許這對求職者來說並不是非常的「公平」，因為如果你與前公司是不歡而散，那麼新公司人資在探聽的時候，不見得能聽到什麼好的評價。而話雖如此，假如跳槽的是同行，其實圈子就這麼小，你所待的前公司也可能有新公司人資認識的其他人，他會聯絡誰你其實也不得而知，有時是加分扣分還是很聽天命。

▲一名日本男子為了追求夢想成為社會運動者，選擇進入國際人權團體工作，沒想到工作辛苦不提，月薪竟還只有8萬元日幣，讓他感到痛苦不已，成了高學歷難民。（示意圖，非當事照／Pexels）
▲履歷查核是許多企業人資都會在面試求職者後做的事情，有時候加分扣分還是非常聽天命。（示意圖／Pexels）
人資履歷查核是正當行為！必定取得「求職者同意」才可執行

而很多人對於「履歷查核」實際上還是有侵害個人隱私權、個資的疑慮，那麼人資履歷查核到底有沒有不正當性呢？根據「104人力銀行」官網就有提到，雇主實施履歷查核意旨在查核應徵者所表述之學歷、經歷、工作內容、工作表現、工作成就的正確性以及完整性，這可以作為僱主最終是否錄用應徵者的重要依據，在此一徵才作為應是符合必要性與合理性原則。

不過值得注意的是，企業人資對應徵者實施人事查核作業，必定得取得應徵者被徵詢資料的行為，所以像是上面網友的案例，人資可能私下未經同意就打給前東家，這並不符合程序上的正確。現在一般實務操作都是應徵者面試時就會告知會有「履歷查核」，會請應徵者在備妥的書面資料上簽名同意，並且提供資料。

「104人力銀行」也提到重點，「如無特殊狀況，一般還是建議務必提供履歷查核的相關資料」，而推薦人一般建議還是以直屬主管優先，其次可以考慮部門同事、跨部門合作同事或者合作客戶。

▲原PO最近去面試工作，豈料面試到一半竟然被說「可以走了」，讓她很傻眼，貼文一出，網友反讚「要慶幸」。（示意圖／取自unsplash）
▲104人力銀行建議，如果一般情況務必提供履歷查核的相關資料，推薦人則是以直屬主管為主。（示意圖／取自unsplash）

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