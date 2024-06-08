前FTISLAND宋承炫結婚了！鄭容和、《淚之女王》郭東延婚宴大合體
南韓樂團FTISLAND前吉他手宋承炫今年2月宣布退出演藝圈，被傳出是為了老婆進軍美國，並要從事餐飲事業，當時也傳出宋承炫將於6月結婚；今（8）日婚宴現場被CNBLUE的鄭容和曝光，《淚之女王》郭東延也是座上賓，現場疑似沒見到FTISLAND其他成員，掀起討論。
記者陳雅蘭／綜合報導
宋承炫今年2月15日宣布退出演藝圈並會離開韓國，他當時表示：「我經過深思熟慮後決定離開演藝圈，也可能會離開韓國，展開新的生活。離開FTISLAND後，演員也當4年了，比起新的事情、新的環境，更累的是未知的等待和人際關係，任何事做起來都不容易，但想要每天都有接受挑戰、健康且有規律的生活。我真的比任何人都想對支持我的粉絲說聲謝謝，希望大家不要生病，要健康幸福下去，謝謝。」
當時宋承炫僅透露會引退並離開韓國，韓國媒體進一步報導他將於6月跟女友結婚，2人會定居美國並展開餐飲工作，謠傳宋承炫是為了老婆才決定引退。
宋承炫跟老婆的婚禮今天在江南舉辦，CNBLUE的鄭容和、《淚之女王》郭東延都是座上賓，鄭容和也開心分享現場照片、跟宋承炫的合照，網路也流傳許多宋承炫跟老婆的接吻照；但現場卻不見FTISLAND其他成員，事實上，FTISLAND明（9）日在日本廣島Ueno Gakuen Hall有演唱會，目前在日本準備中。
FTISLAND於2007年出道，宋承炫並非原本成員，2009年1月吉他手吳元斌退出後，宋承炫才加入擔任新的吉他手；在2019年3月14日，成員崔鍾訓因扯入鄭俊英淫蕩群組事件被退團，同年12月24日，公司宣布宋承炫年末約滿後要以專心拍戲為由退出組合，FTISLAND目前僅剩3位成員；如今宋承炫出道15年，演藝生涯就此結束。