稱傅崐萁夫婦輕鬆稱王！Kolas：到2024不只是花蓮人的責任
從國會改革法案到花東交通三法，讓國民黨立院黨團總召傅崐萁炎上，對此曾參選花蓮縣長的Kolas Yotaka今（8）日表示，國民黨與智庫對花東三法的討論檢討，也打壞了傅崐萁人設，讓長年投給花蓮王的選民不禁懷疑，傅為何可以對基本的《憲法》與重大交通工程等欠缺常識，原本可以只怪花蓮人怎麼讓傅繼續在國會，還月領納稅人的錢無差別辱罵政府，但當被其他立委選為國會多數黨的黨鞭，「那就不是只有花蓮人的責任。」
記者陳威叡／台北報導
Kolas說，國民黨及智庫對花東三法的檢討，打壞傅崐萁的人設。在花蓮長年票投花蓮王的選民原本以為傅崐萁好厲害、什麼都懂、要什麼給什麼、可呼風喚雨，但這幾天下來不禁懷疑，傅崐萁可能根本上對最基本的《憲法》、立法院議事規則、政府預算、何謂BOT、國土規劃、國家重大交通工程、氣候變遷與重大災害、國家整體發展等欠缺全面性的基本訓練與常識。尤其最大的錯誤是主張交通建設將為花東帶來經濟繁榮，其實20幾年來還不就是「農產品賣中國、中國客來花蓮」那一套。
Kolas表示，花蓮縣從傅崐萁當立委2001那一年算起，人口連續22年負成長，若從夫妻輪政起近10 年來（6年前蘇花改開始通車），人口淨移出超過一萬人。交通重要，但不是解決經濟問題的唯一解方。當選的人一直當選，但人口一直外流，傅崐萁從未告訴社會各界他堅信花東三法可以救花東、救台灣的邏輯是什麼。
Kolas指出，對傅崐萁來說在花蓮要贏，政治成本很低，藉著借花獻佛（發放中央補助款給篇偏遠鄉村）、威脅利誘、撒謊抹黑、羞辱誹謗對手當選，利用花蓮縣相對低的當選門檻進入縣府和國會，就可便宜達到目的。從2001年傅崐萁開始當花蓮縣立委以來，驚世駭人的史詩鉅片就此展開，夫妻輪流當縣長、輪流當立委、一度假離婚任命自己太太當副縣長、太太也與丈夫同時參選縣長、但太太參選不為自己拉票卻為丈夫拉票，來來回回、輕輕鬆鬆，打造堅不可摧的王國不用付出代價。
最後Kolas說，到2024年原本可以只怪花蓮人，說是花蓮人讓傅崐萁繼續在國會，還月領納稅人的錢無差別辱罵政府，同時高調帶領國會議員到中國稱兩岸同屬「一家人」，但當傅崐萁被其他立委選為國會多數黨的黨鞭，那就不是只有花蓮人的責任。