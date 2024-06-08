24歲偶像未婚生子！認生父是「千億富少」王思聰：不負責的男人
24歲中國女星黃一鳴在選秀節目《青春有你》受到關注，擁有甜美長相，然而2023年卻爆出她未婚生子的消息，她也大方承認此事，更被爆出曾參加校園霸凌，儘管經紀公司火速發文否認，她最後仍未出道成團，轉戰網路當網紅，沒想到如今竟自爆，孩子的爸爸是中國前首富王健林的獨子王思聰。
記者吳昕蓓／綜合報導
黃一鳴去年（2023）爆出未婚生子後，曾公開表示孩子的爸爸「帥、有錢、基因好」，更帶有炫耀意味說：「如果你知道孩子爸爸是誰，你可能會覺得我命好」，當時就曾有消息指出孩子的生父是王思聰，但始終未證實，直到日前黃一鳴爆料，她在懷孕時已經和生父分手，儘管對方希望她拿掉孩子，但在醫生建議後還是決定生下。
近日黃一鳴喝醉後在深夜發布影片，情緒失控喊：「Wsc（王思聰）說實話我太恨你了」、「不負責任的男人」，事後她也不諱言承認自己確實是在說王思聰，「我不就是吐槽一下王思聰嗎？為什麼這麼多人說我，大家酒喝多了不也這樣嗎？」頓時引發網友熱烈討論。
然而也有網友質疑黃一鳴的說法，「自願生孩子的是你，竊喜命好的也是你，現在說男生不負責任的也是你，我不理解。」對此，黃一鳴也正面回應：「從我在想讓他看看寶寶被拉黑的時候開始」，言下之意她曾想讓王思聰見孩子，卻遭到對方拒絕。