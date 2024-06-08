古林睿煬狂投7局封鎖龍隊打線！統一獅3：1勝味全龍　魔術數字M9

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比賽1局下，伍鐸發生投手失誤，林佳緯搶佔上一壘後，陳傑憲適時敲出安打，統一攻佔上一、二壘，林安可敲出帶有1分打點的中外野高飛犧牲打，統一1：0味全。
統一先發古林睿煬前4局雖然被敲出安打，但都沒有失分，直到5局上遭到李凱威、張祐銘安打連發，攻下味全首分，兩方戰成1：1平手。5局下，伍鐸面臨一、三壘有人危機，再度被林安可擊出高飛犧牲打，統一取得2：1領先。
味全在6局下換投，由銳歐後援登板，許哲晏在兩出局的狀況下，擊出內野滾地球，結果劉俊緯發生守備失誤，沒能抓下關鍵出局數，後續林佳緯再打出左外野高飛落地安打，幫助統一拿下1分保險分。古林睿煬在投完7局後退場，裴瑞茲登板中繼，並由陳韻文抓下最後出局數，最終統一就以3：1擊敗味全。
富邦中止4連敗 樂天單場3失誤
富邦悍將今（8）日作客樂天桃猿，先發江國豪表現亮眼，主投8.1局僅失1分。打線也很給面子，敲出9支安打，並且靠著樂天的3失誤打進不少分數。雖然江國豪挑戰生涯首次完封失利，但仍幫助富邦以7：1戰勝樂天，同時中止本季最長4連敗。
第2局王念好在得點圈有人時敲出安打，幫助球隊先馳得點。富邦一路維持1：0領先至5局上。結果樂天先是在5局上單局發生2失誤，被富邦灌入3分，後援投手在7、8局又遭遇亂流，再被富邦攻下2分，此時比賽已幾乎定調。
不過在9局下，朱育賢敲出帶有1分打點的中外野安打，讓江國豪的完封勝夢碎，本場他先發主投8.1局，用了122球，僅被敲4支安打，吞下1分自責失分，收下本季第4勝，目前賽季防禦率下修到3.99。而打線部分，池恩齊單場敲出3支安打，戴培峰則是單場3打數敲出2支安打，並貢獻2分打點。
陳子豪單場2打點 兄弟險勝台鋼
中信兄弟、台鋼雄鷹的比賽，前半段戰成投手戰，兄弟洋投猛登投完前5局被敲6支安打，台鋼在3、4、5局都攻佔上得點圈，不過都被猛登成功化解，留下多個殘壘。另一方面，台鋼先發施子謙也壓制住兄弟打線，前4局僅被敲出2支安打。
比賽來到5局下，兄弟靠著張志豪的安打，攻佔上一、三壘，「小可愛」江坤宇雖然打成內野滾地球，並形成雙殺打，但三壘跑者陳子豪還是順利回到本壘，奪下本場比賽的第1分。
6局上李振昌後援登板，黃劼希、曾子祐接力敲出安打，馬上為台鋼進帳分數，將比數扳平為1：1平手。但施子謙在6局下也遭遇亂流，被陳子豪敲出帶有2分打點的一壘安打，兄弟搶下3：1領先。
最後兄弟在呂彥青、吳俊偉的接力守成下，以3：1險勝台鋼。陳子豪單場2打數敲出1安打，貢獻關鍵的2分超前分打點，並選到2次四壞球保送，而先發猛登由於在6局上失分，和勝投擦肩而過，由後援登板的李振昌收下勝投。