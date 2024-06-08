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哈士奇被薩摩耶姊姊帶大！竟同化成「微笑天使」　乖到拆家都不會

▲中國一名網友曬出自家哈士奇，表示牠從小被薩摩耶姊姊帶大，竟被感染成微笑天使，臉上隨時都帶著療癒的笑容，個性更是乖巧無比。（圖／翻攝自小紅書）
▲中國一名網友曬出自家哈士奇，表示牠從小被薩摩耶姊姊帶大，竟被感染成微笑天使，臉上隨時都帶著療癒的笑容，個性更是乖巧無比。（圖／翻攝自小紅書）

記者賴禹妡／綜合報導

哈士奇天生活動力強，個性又相當呆萌，經常傳出「拆家」舉動。中國就有一名網友曬出自家哈士奇，表示牠從小被薩摩耶姊姊帶大，竟被感染成微笑天使，臉上隨時都帶著療癒的笑容，個性更是乖巧無比，令眾人驚呼「你家的二哈一定不純！」

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一名網友在小紅書曬出自家愛犬薩摩耶「米泡泡」與哈士奇「米冬瓜」。她透露去年把冬瓜帶回家時，就發現牠似乎與普遍哈士奇不同，個性出奇的乖巧，不僅吃飯時可以摸頭不會護食，想上廁所還會主動叫人，晚上睡在籠子也不吵不鬧，不出門時還會自己在家跑酷放電。

▲（圖／翻攝自小紅書）
▲冬瓜從小個性就出奇的乖巧，不僅吃飯時可以摸頭不會護食，想上廁所還會主動叫人。（圖／翻攝自小紅書）
而冬瓜從小被姊姊米泡泡帶大，更是被感染成微笑天使，臉上隨時都洋溢著燦爛的笑容，與泡泡同框畫面如同真姊妹一般。原PO表示，冬瓜現在簡直是世界上最乖的狗狗，只要一叫名字就立刻奔來，脾氣也非常好，怎麼弄牠都不會生氣，也不會拆家、跟別隻狗打架，頂多懶惰病發作起來，連喝水都要躺著。

照片曝光後，眾人紛紛被萌翻留言「泡泡姊姊帶得很好」、「懂了，先養薩摩耶才能養哈士奇」、「但眼神依舊睿智」、「你家的二哈一定不純」、「這是新品種耶士奇吧」、「給薩摩耶帶大就變成天使了」。

▲（圖／翻攝自小紅書）
▲冬瓜從小被姊姊米泡泡帶大，更是被感染成微笑天使，臉上隨時都洋溢著燦爛的笑容，與泡泡同框畫面如同真姊妹一般。（圖／翻攝自小紅書）

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