TANK心臟病台北開唱！第一首就手摀胸口 表情痛苦洩背後原因
42歲創作歌手TANK（呂建忠）今（8）日在台北國際會議中心（TICC）舉辦「關於愛和勇氣，再出發演唱會」，這也是他暌違5年首度開唱，由於身體狀況並沒有完全恢復，演唱開場第一首經典歌曲《專屬天使》，他就頻頻摀胸，整個歌唱不到一半，也認了自己確實身體不適。
記者吳昕蓓／台北報導
TANK患有先天性心臟病，因此很容易疲累，無法從事太激烈的活動，從去年（2023）開始展開巡演，也都場場自備椅子，讓他隨時可以休息，現場也有醫護人員以及救護車，今日他睽違多年回到台北開唱，透露事前早已先服用心臟藥，看到那麼多人讓他心情緊張，身體又開始出現不適。
因此第一首歌曲《專屬天使》，TANK在副歌頻頻交給歌迷大合唱，他也感慨，台北有很多酸甜苦辣的回憶，在這片土地上跌倒，也要從這裡站起來，「這地方對我來說很特別」，講到情緒激動處，他甚至忍不住哽咽，「有很多次希望在台北辦演唱會，但我沒辦法跨出這一步，對我來說這是很困難的」。
TANK同時也曝光好消息，他將會在7月底發行新專輯，也特別在台北場曝光新歌《唐吉訶德》，唱到《鬥牛要不要》、《街頭霸王》、《延長比賽》等歌曲時，他也透露自己從小就很喜歡打籃球，因此得知自己罹患心臟病，對他來說十分失望，現在就只能來看球賽過過癮，不治之症帶來的影響甚大。