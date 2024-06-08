以軍於加薩中部救出「3男1女」人質 包含中以混血女大生
以色列南部的諾瓦音樂節（Nova）遭到哈瑪斯（Hamas）突襲後，不少參加者遭擄走作為人質，以色列軍方今（8）宣布在加薩走廊中部的一次行動當中成功解救了3男1女共4名人質，其中還包含一位25歲的中國和以色列混血女大學生諾雅·阿加瑪尼（Noa Argamani）。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據英國廣播公司（BBC）報導，以色列軍方、警方和安全部隊聯合發布的聲明指出，這次行動中在兩個不同地點救出了四名人質，其中一處就是加薩走廊的紐瑟拉特（Nuseirat），被解救的四名人質包括三名男性和一名女性，除了中以混血的阿加瑪尼以外，另外三名獲救者分別是21歲的梅爾揚（Almog Meir Jan）、27歲的庫茲洛夫（Andrey Kozlov）與40歲的齊夫（Shlomi Ziv）。
目前這些人質在被解救後均被送往醫院檢查，健康狀況等細節則尚未公開，不過該名中以混血女大學生阿加瑪尼獲救的消息傳出後也令不少人質家屬感到欣慰，去年哈瑪斯突襲後，一段影片曾記錄下阿加瑪尼被綁在摩托車後座，驚恐地尖叫「別殺我」的畫面，以色列總理納坦亞胡也曾向中國國家主席習近平求助，請求協助營救阿加瑪尼。
納坦亞胡聲稱，他與諾雅的父母會面過多次，諾雅的母親患有癌症，已是末期，非常希望「在死前見女兒最後一面」，為此納坦雅胡越過外交禮節和規則，透過中國大使請求習近平親自介入。