驚喜合唱李玖哲！TANK前奏一下「全場無聲」 演唱會爆中斷意外
42歲創作歌手TANK（呂建忠）今（8）日在台北國際會議中心（TICC）舉辦「關於愛和勇氣，再出發演唱會」，這也是他暌違5年首度開唱，驚喜合體李玖哲演唱新歌《兩點十分》，沒想到前奏一下，竟然全場靜默，沒有任何一點聲音，演唱會硬體出問題，但歌迷此起彼落的加油聲，讓現場氣氛感人。
記者吳昕蓓／台北報導
TANK開唱《兩點十分》前奏一下，竟然背景音樂、麥克風都沒聲音，他馬上安撫粉絲們，表示現場出現小問題，歌迷也高喊要他趁機休息，讓TANK感動表示：「你們真的很體諒我，從以前就很體諒我」，現在沒有聲音至少將近3分鐘，他才順利開始演唱，並迎接嘉賓李玖哲上台。
為了讓TANK下台休息、換衣服，李玖哲也和歌迷分享，他和TANK是近幾年才越來越熟，很感謝能夠有這個機會來擔任嘉賓，更搞笑表示，「我從小聽TANK的歌長大，他也從小聽我的歌長大，非常感謝這幾年跟他比較close」，更直言他們朋友在緊張、辛苦時都會待在一起禱告。
TANK在演唱安可曲《非你莫屬》時，全場大合唱，現場氣氛感人，在師母獻花時更忍不住泣不成聲，當場大爆哭，並向台下90度鞠躬，儘管演唱會一開始狀況不斷，但最後還是宣告順利落幕。