中國無人機闖金門非首次！專家建議「借鑑菲律賓」公開侵擾紀錄
中國有無人機今（8）下午飛越金廈海域，飛至號稱「天下第一哨」的馬山觀測站附近上空空投政治傳單，表示「要給灣灣部隊送溫暖、祝賀端節安康」，抖音帳號還預告無人機將前往縣警局跟金門大學。不過這並非首次有中國無人機拍攝金門，兩岸研究學者善學（Thomas Shattuck）對此就曾建議，可師法多次與中國在南海交鋒的菲律賓，記錄下中國「灰色地帶」戰術的侵擾行為並加以公開。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國抖音帳號「中利科技」操控無人機飛越金廈海域並全程直播，影片還顯示無人機飛至金門馬山哨所投放傳單，文宣內容寫下「要給灣灣部隊送溫暖」、「回歸乃當代大義、祝同胞們端節安康」等語句；金防部對此指出，居心不明人士不顧引發臺灣民眾反感、破壞兩岸關係之負面影響，意圖藉此爭取媒播關切，以達提升社群流量或知名度目標，其行為、心態均不足取。
其實今年三月、四月金門的二膽和猛虎嶼也屢遭到中國無人機飛入空拍，對於這類灰色地帶侵擾事件，兩岸研究學者、美國賓夕法尼亞大學裴利世界研究所（Perry World House）資深計畫經理善學（Thomas Shattuck）就曾於三月一場線上研討會上建議，台灣或許可以師法多次與中國在南海交鋒的菲律賓，記錄中國種種行為，成功使國際「共憤」。
善學指出，台灣本身利用無人機低成本的優勢記錄下中共機艦入侵及脅迫事件，例如菲律賓就曾公布遭中國海警船水砲攻擊、船員受傷的照片，也邀請國際媒體登船採訪，台灣的國際友人也可以透過這些公開紀錄向全球譴責中國對台作為。