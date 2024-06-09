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足球／國小足球世界盃　台中男足清水晉級、水里女足意外落馬

▲台北公館國小(中)與桃園同安國小雙方進攻激烈。(圖/國小足球世界盃提供/)
▲台北公館國小(中)與桃園同安國小雙方進攻激烈。(圖/國小足球世界盃提供/)

記者廖聿偉/綜合報導

112學年度國小足球世界盃足球賽8強淘汰賽，男子組賽程率先登場，臺中清水國小以1 : 0險勝新北蘆洲國小，另一支臺中代表隊協和國小則以5 : 1輕取桃園西門國小；女子組最被看好奪冠熱門的南投水里國小則是意外中箭落馬無緣四強。

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臺中協和國小總教練許忠全表示，賽前便擬定好戰術，一開賽便積極壓迫防守，讓對手失誤後直接快攻，再利用對手想反快攻的急躁空檔趁隙突襲，因此上半場便以3 : 0拉開差距，下半場則將節奏放緩，以防守為主搭配傳球組織進攻在下二城帶走勝利。許忠全教練認為，國小世界盃是他們年度最重要的比賽，因為校方資源稀少，透過訓練經費補助讓全國九成的國小願意組隊參賽，也因此有更多機會面對全國各地不同強度的對手，不但快速增加臺灣的足球人口，也讓球員在短時間內迅速累積進步的能量。


陣中10號球員洪世衡在攻守兩端是許忠全教練最倚重的主力球員，這場比賽他為球隊貢獻2球，他也相當滿意今日表現，據洪世衡賽後表示，這場比賽他徹底執行教練的戰術，從後場壓迫防守並在抄截後快攻為球隊做出貢獻。他喜歡接受不同挑戰，因為自己不擅長五人制比賽，但每年都為了這年度盛事做準備，也期待在這賽事面對不同對手，例如和平實小是他最難忘的比賽，因為預賽時不熟悉打法差點輸掉。

臺中市政府體育局局長李昱叡特別在百忙中抽空北上探視臺中代表隊，而清水與協和也沒讓局長失望，雙雙晉級四強，李昱叡局長表示，臺中市是全國最重視足球發展的城市，自從與迷你足球協會合作推廣基層幼兒足球發展後，便積極建構軟硬體設施，培育足球人才，從最偏僻的西區海線代表清水國小乃至屯區的協和國小、甚至更偏遠的太平山區都有盧秀燕市長承諾發展的足球足跡，也完成從幼稚園到大學甚至職業隊的屬於大臺中四級足球梯隊架構，全力將足球人才留在臺中發展。近期也將有11人制的大型國際足球場正式啟用。
 

女子組在南投水里國小落敗後，最有機會當屬新北自強國小，在被進了第二顆球後，南投水里國小隊長谷恩蕍自責的倒在球門前落淚，全隊也士氣低落，終場便以0 : 3失去晉級機會。


賽後新北自強國小總教練黃義翔表示，因為已經與水里國小交手多次，彼此的優缺點也相當熟悉，甚至打法及陣型也雷同，而且在前不久的少年盃冠軍賽輸給對手，球員一開賽其實是放不開的，賽前只叮嚀球員對手的速度快、移動相當靈活，場上一定要專注。
黃義翔教練強調，主要還是水里國小的主力球員蔡秀如在日前的賽事絕殺自強國小封后，但因家中有事須返回印尼，因此在對方少了一員大將後僥倖獲勝。他也相當推崇陣中12號林亞澄的防守，賽前有針對二對一的防守加強練習，也在這場比賽中完全發揮練習成果，因此能帶走勝利。

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