人間微光／勇者宅宅冒險記

（前情提要）2024年5月21日，台中捷運車廂內發生砍人攻擊事件。「長髮哥」許瑞顯和嫌犯搏鬥，臉頰和嘴唇遭到砍傷，血流如注，隨後嫌犯被眾人聯手制伏。事後在接受台中市政府表揚時，許瑞顯引用日本動漫《葬送的芙莉蓮》名言說：「如果是勇者欣梅爾的話，他一定也會這麼做的。」那一天我本來要去找我女朋友，平常我都是騎摩托車去她家，路程比較遠，大概20分鐘，想說騎車比較危險，跟她討論一陣子之後決定改搭捷運。沒想到，第一次搭捷運去找她，就遇到真正的危險。
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我剛上車坐下來，拿手機正要回訊息，突然聽到前面傳來尖叫聲，大家都往後跑，有點像電影場景，我想說，是有異形還是屍速列車嗎？我也搞不清楚狀況，慢慢往後退，台中捷運車廂真的很短，根本沒有地方躲。接著，就看到犯人拿刀走過來。
我沒看到前面有學生被砍傷，以為他拿刀只是要嚇人，還試圖安撫他，想讓他把刀放下，結果他真的砍下來，我一時沒有反應過來，臉直接被砍。我自己看不到傷口，一開始還以為只是被敲到而已，當下沒感覺害怕，反射性地奪刀，跟他纏鬥。我沒想太多，一定要有人先去擋第一刀。
雖然搶刀過程實際上沒有很久，我卻感覺很漫長。我壓制住刀子之後，跟後面的人求救了3、4次，一開始沒有人過來，那時候無助感滿強烈的，有點失望但沒有絕望，因為我覺得自己一個人應該有辦法處理好，只是可能會花更多時間、受更重的傷。還好，後來就有人來幫忙。
事後回想，就像《葬送的芙莉蓮》裡說的，如果是欣梅爾的話，當下他也一定會這麼做，這是我給自己的一個鼓勵，我做這件事情是對的。
我一直沒有害怕的感覺，事後都是在想著當下怎麼做會更好，如果躲過第一刀，我應該可以更好地去壓制他。那刀如果砍歪一點，砍到眼睛，我就會瞎掉，再歪一點可能會砍到動脈，我覺得我的運氣還不錯。
搏鬥的時候我不會怕，而是充滿憤怒感。從小到大，我對於沒來由的惡意會很氣，常會理智線斷掉、腦袋一把火，不會忍受或逃避，有種豁出去拚命的感覺。例如，過馬路走斑馬線時遇到不禮讓的車，我也不會讓他，就用身體去擋。當我怒氣衝上來，比較不顧性命，我覺得，正確的事就是要維持。
我不太會注意到自己的生命安全，可能跟我長大以後對痛覺越來越麻木有關，對死亡也沒那麼恐懼。
送醫的路上，我有想過可能會死，那時覺得，就這樣死了好像也滿好的，除了像個勇者一樣死得有價值，而且其實也不會痛，我最討厭的是很不舒服地死去。不過，為了不讓我媽和女友難過，我就盡量維持意識醒著。
其實，我一直覺得自己不會活太久。我爸滿年輕就過世，走的時候才50幾歲，那一年我高二。我覺得我的家族基因應該不是很好，加上常看到車禍之類的意外事故，就覺得人很容易死掉。高中的時候，我覺得高中畢業前我就會死，上大學就覺得大學畢業之前會死，不過到現在，我還活得好好的。
我爸有點像是現代的苦行僧，很節儉，吃得很養生，也喜歡做心靈修行，努力過著一個相較健康的生活，但還是很早過世。從此我就一直活在當下，盡量把人生過成我想要的樣子。
大學畢業後，我當過工程師，沒做多久，就轉換跑道去練重訓。我現在是健力選手，參加比賽，也在做自由健身教練。
《排球少年》裡面有一段話說「抓住讓才能開花結果的機會，也許就在今天。又或是明天、後天、明年⋯⋯說不定要等到30歲之後；但若是認為自己沒有才能的話，（這個機會）大概一輩子都不會有了」。我把這段話當作我身為健力選手的激勵，我不知道能練到什麼時候，但我想看自己能達到什麼樣的高度。
動漫在我的人生中佔了很大一部分，國中開始看，看了十幾年，我有很多觀念是從動漫裡建構出來的。我看的類型很雜，喜歡比較沉重、感傷痛苦的劇情，人生苦多於樂這個道理，我就是從中學到的。我會拿動漫裡面的事件來做人生的預習，將來遇到類似情況時心裡有個準備。
最近的事件大家說我勇敢，但對我來說，真正的勇敢，是努力去做自己不擅長的事，或是沒辦法達到的事情。就像《葬送的芙莉蓮》裡面，艾冉說「努力過的人都是戰士」。《3月的獅子》裡有一個角色島田開，頂尖的將棋棋手，從小就一直努力追趕另一個同期的天才棋手宗谷冬司，但每當他靠近宗谷一點，宗谷又再離他遠一點，大家都在不斷前進。即使如此，島田還是一直在努力追趕著。
《3月的獅子》讓我滿有共鳴，主角桐山零小時候沒有朋友，曾經以為一輩子都不會有人坐在他隔壁，所以他從小就專注在將棋的世界，不過後來他還是找到一些夥伴，扶持前行。我也曾經以為自己會單身一輩子，但現在交女朋友了。
以前的我稍微有點孤單，雖然一直都有朋友，但不屬於特定圈子，像是活在不同文化圈的邊緣。對一般人來說，我比較偏向宅男，但以宅男立場來看，我可能又是比較極端、小眾那一掛。我其實內心滿軟弱的，總是希望能被什麼人接住，然而大部分時候接住我的都是動漫，填補我心中的空缺。
主流的動畫我會看，像是《進擊的巨人》或《鬼滅之刃》之類的，但是我更喜歡的是比較小眾、冷門的作品，像是《漂流少年》或是湯淺政明的《乒乓》、《四疊半神話大系》，我都很喜歡，有人形容我是「動畫界的聽團仔」。
以前大家比較貶低「御宅族」，10年前的鄭捷案也有人套上御宅族的刻板印象，還有些綜藝節目常說什麼「宅男女神」，拜託，御宅族的女神是在二次元裡面的。不過，歧視的現象現在已經改善很多了，這幾天我提到欣梅爾，引起很多討論，還傳到日韓去，趁這個機會，我希望讓喜歡動漫的族群能被更加友好地對待。
這陣子突然出名，其實我有點焦慮，被叫「長髮哥」也讓我很彆扭。我的IG粉絲從2百多人一下子暴增到2萬多，一舉一動備受矚目，讓我有點綁手綁腳，本來我很愛在網路上講垃圾話，現在都不太敢說。
我知道熱度很快就會退，關注我的人也會減少，我已經做好心理準備，終究要回到普通人的生活。其實，我只不過就是一個喜歡健力、看動畫、愛講垃圾話的宅宅而已。
〈許瑞顯（長髮哥）／28歲／台中人／自由健身教練〉
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