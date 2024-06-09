專找未成年少女當女友！惡狼偷拍裸照又PO網 法官重判10年徒刑
新竹一名陳姓男子，專找未成年少女當女友，且趁在交往過程中，偷拍女方裸體或洗澡畫面，並將影片或照片透過群組，供不特定網友觀看，案經新竹地院審理，依違反兒少性剝削防制條例等罪，將陳男重判10年。
記者林盈君／綜合報導
據了解，2018年間，陳男認識年僅15歲的小美（化名），雙方交往之後，陳男透過視訊方式，用手機偷拍下小美洗澡過程。2019年間，陳男認識17歲的小芬，2人同居期間，陳男偷拍小芬的私密影像。2021年5月間，陳男將過去偷拍的影像，透過直播方式，供受其邀約加入群組的網友，觀看三名少女裸照或影像。
事件爆發後，3名少女報警提告，案經新竹地院審理，法官審酌，3名少女心智與判斷能力均尚未成熟，但陳男未經他人同意，涉嫌偷拍其私密影像等，並供不特定網友觀看，對被害少女身心健康與人格發展造成不良影響。因此依法重判有期徒刑10年。
※【NOWnews 今日新聞
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