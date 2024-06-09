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MLB／大聯盟倫敦海外賽！足球場搖身變棒球場　費城人7：2大都會

▲MLB美國職棒今（9）日迎來倫敦海外賽，由費城費城人對決紐約大都會，雙方將在倫敦進行2場比賽，系列賽首戰費城人靠著4局上的6分大局奠定勝基，包含了當家重砲Bryce Harper也開轟助陣，終場就以7：2擊敗大都會。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB美國職棒今（9）日迎來倫敦海外賽，由費城費城人對決紐約大都會，雙方將在倫敦進行2場比賽，系列賽首戰費城人靠著4局上的6分大局奠定勝基，包含了當家重砲Bryce Harper也開轟助陣，終場就以7：2擊敗大都會。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒今（9）日迎來倫敦海外賽，由費城費城人對決紐約大都會，雙方將在倫敦進行2場比賽，首場比賽在台灣時間凌晨1：00開打，至於第二戰則將在今日晚間10:10分開打。由於歐洲棒球運動不盛行，因此沒有足夠規模的棒球場，而此次比賽使用的球場，則是原先為英超西漢姆聯俱樂部的主場倫敦體育場，將棒球場改建為足球場，也意外引發話題。而倫敦系列賽首戰，費城人最終則是靠著在4局上的一輪猛攻，單局攻下6分，終場就以7：2擊敗大都會，喜迎4連勝

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2019年首次舉辦倫敦系列賽　由世仇洋基紅襪正面對決

大聯盟在2019年第一次舉辦倫敦系列賽，當時特地安排「世仇對決」，由紐約洋基對決波士頓紅襪，最終2場比賽都由洋基取得勝利。2020年因為COVID-19疫情爆發的緣故，導致倫敦系列賽宣告暫停，當年除了倫敦系列賽，大聯盟在波多黎各和墨西哥的海外賽也因同樣原因取消。直到去年才宣告恢復，由芝加哥小熊與聖路易紅雀進行了兩場比賽，小熊以9：1贏下第一場；紅雀則以7：5贏下第二場。

今年倫敦系列賽則是由費城人交手大都會，系列賽首戰由大都會先擔任主場，此戰大都會派出左投Sean Manaea擔綱先發，至於費城人則推派同為左投的Ranger Suárez迎戰。大都會在首局就有攻勢，靠著Francisco Lindor、Starling Marte皆敲出二壘安打，首局率先取得1：0領先。

費城人此戰4局猛灌6分　包含2支全壘打

比賽來到4局上，輪到費城人發起反擊，先是靠著重砲Bryce Harper敲出全壘打追平比數，Edmundo Sosa也在得點圈有人情況適時敲出安打，取得2：1領先。費城人攻勢還沒結束，Whit Merrifield隨後一棒掃出左外野大牆，這是一發3分砲，個人本季第3轟出爐，Kyle Schwarber後續也在二壘有人情況下補上一刀，費城人在此局海灌6分，也奠定勝基。

大都會在5局下在一出局二三壘有人情況下，靠著J.D. Martinez內野滾地球得到1分，追成2：6落後。但費城人在8局上又靠著Nick Castellanos的陽春砲追加保險分，終場就以7：2成功擊敗大都會，順利收下倫敦系列賽首場比賽勝利，也笑納近期一波4連勝。


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