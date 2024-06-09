MLB／大聯盟倫敦海外賽！足球場搖身變棒球場　費城人7：2大都會

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大聯盟在2019年第一次舉辦倫敦系列賽，當時特地安排「世仇對決」，由紐約洋基對決波士頓紅襪，最終2場比賽都由洋基取得勝利。2020年因為COVID-19疫情爆發的緣故，導致倫敦系列賽宣告暫停，當年除了倫敦系列賽，大聯盟在波多黎各和墨西哥的海外賽也因同樣原因取消。直到去年才宣告恢復，由芝加哥小熊與聖路易紅雀進行了兩場比賽，小熊以9：1贏下第一場；紅雀則以7：5贏下第二場。
而今年倫敦系列賽則是由費城人交手大都會，系列賽首戰由大都會先擔任主場，此戰大都會派出左投Sean Manaea擔綱先發，至於費城人則推派同為左投的Ranger Suárez迎戰。大都會在首局就有攻勢，靠著Francisco Lindor、Starling Marte皆敲出二壘安打，首局率先取得1：0領先。
費城人此戰4局猛灌6分 包含2支全壘打
比賽來到4局上，輪到費城人發起反擊，先是靠著重砲Bryce Harper敲出全壘打追平比數，Edmundo Sosa也在得點圈有人情況適時敲出安打，取得2：1領先。費城人攻勢還沒結束，Whit Merrifield隨後一棒掃出左外野大牆，這是一發3分砲，個人本季第3轟出爐，Kyle Schwarber後續也在二壘有人情況下補上一刀，費城人在此局海灌6分，也奠定勝基。
大都會在5局下在一出局二三壘有人情況下，靠著J.D. Martinez內野滾地球得到1分，追成2：6落後。但費城人在8局上又靠著Nick Castellanos的陽春砲追加保險分，終場就以7：2成功擊敗大都會，順利收下倫敦系列賽首場比賽勝利，也笑納近期一波4連勝。