快訊／大谷翔平適時安！Judge不甘示弱開轟 道奇洋基3局2：2平手
MLB美國職棒紐約洋基今（9）日續在主場迎戰洛杉磯道奇，雙方的「宇宙對決」張力相當高，同時內容也相當精彩，昨日系列賽首戰雙方鏖戰至延長賽，最終道奇才以2：1驚險收下勝利。而道奇日籍球星大谷翔平，今日比賽首次上場打擊雖然遭到三振，但他在3局上把握住建功機會，在得點圈有人情況下敲出適時安打，但隨後3局下「法官」Aaron Judge也不甘示弱，一棒掃出左中外野大牆，個人本季第22轟出爐，目前3局打完雙方戰成2：2平手。
記者陳品翔/綜合報導
本場比賽洋基推派明星左投Nestor Cortes先發，至於道奇則派出Gavin Stone迎戰。道奇本場比賽率先發動攻勢，2局上一出局時，靠著Teoscar Hernández敲出陽春砲，道奇率先取得1：0領先，隨後Andy Pages也敲出安打，但後續上場的Miguel Rojas打出雙殺打，道奇此局攻勢也就此結束。
2局下半輪到洋基展開反擊，Gleyber Torres敲出安打率先上壘，DJ LeMahieu隨後也敲出安打，在一三壘有人情況下，Torres最終則是靠著滾地球掩護下回來得分，雙方2局打完取得1：1平手。
比賽來到3局上，Enrique Hernández率先選到保送上壘，Chris Taylor後續也敲出安打，道奇無人出局攻佔一二壘，隨後Mookie Betts時則是敲出飛球出局，無緣打進打點。但輪到大谷翔平本場第2次打擊，他則是把握住三壘有人機會，一棒敲出左外野適時安打，幫助道奇搶下第2分，但強打Freddie Freeman最後則是敲出雙殺打，道奇攻勢再度中斷。
3局下半洋基再度發起反攻號角，靠著強打「法官」Aaron Judge一棒掃出左中外野大牆，個人本季第22轟出爐，3局打完雙方勢均力敵，戰成2：2平手。