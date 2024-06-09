YTR尼克接岳父病危急飛港 Ashly淚「決定是否插管急救」太殘忍
YouTuber尼克在2020年和香港老婆Ashly結婚，一起經營YT頻道，吸引不少死忠粉絲，他8日曝光一則影片，透露Ashly在3月中接到醫院發出爸爸的病危通知，他和老婆急飛香港了解狀況，所幸Ashly爸爸好轉，但在6月時病情又突然惡化，Ashly淚崩表示，在生死關頭前，當下要做出是否插管急救的決定實在太殘忍。
記者林奕如／綜合報導
Ashly爸爸一直有腳痛問題，3月急診住院接受檢查，後來因喝粥時不慎嗆到，引發吸入性肺炎，醫院開出病危通知，Ashly和尼克當時飛往香港，輪流到醫院照顧父親，直到情況穩定後才回台。這段時間Ashly頻繁來往港台兩地，也想說爸爸情況好轉，要來拍全家福，並且有一個心願是她和尼克結婚這麼久，希望辦一場正式婚禮，「身為父母的一定很希望可以親眼看見，自己的小孩辦婚禮。」
沒想到，Ashly爸爸在6月病情又急轉直下，Ashly、尼克緊急飛港，Ashly父親心跳一直在每分鐘170左右、甚至飆高至200，極有可能引發心肌梗塞，之後被驗出感染了「耐多藥報鮑氏不動桿菌」，病情控制下來後轉往別的病房，Ashly現在只能祈禱一切越來越好。Ashly也呼籲大家在清醒時一定要做出決定，「無論是自己還是重要的人，都要提前溝通清楚。決定自己和決定別人是兩件不同的事」。