黃仁勳身價破3.4兆！「英特爾遭輝達碾壓了」　前同事揭稱霸關鍵

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近日有網友製作同為是晶片業大廠的英特爾以及輝達10年股價變化圖，可以看到在2014年時，輝達的股價與英特爾相差了15倍以上，不過隨著人工智慧（AI）革命浪潮從科技業開始蔓延後，輝達股價逐年攀升，在2020年與英特爾產生死亡交叉，接下來輝達股價沿路飆升，雖然在2022年因為俄烏衝突影響，全球股價有下跌，但在2023年AI概念大崛起後，輝達股價爆炸性成長，至今已經讓英特爾從「大咖變小咖」，完全看不到輝達的車尾燈。
根據《彭博億萬富豪排行榜》指出，黃仁勳在全球富豪排行榜已經提升到第13名，身價達到1061億美元（約新台幣3.42兆元），已經超車個人電腦先驅、戴爾電腦董事長Michael Dell，距離全球前十大富豪又更近一步，透過AI概念浪潮，全球也出現了「仁來瘋（Jensanity）」的趨勢，現年61歲的黃仁勳可以說是當今最為人熟知、火紅的企業家。
輝達曾經瀕臨死絕仍咬牙撐過！前同事揭黃仁勳成功最大關鍵
黃仁勳現在已經是全球當紅炸子雞，各國參訪、合作邀約不斷，但別看現在輝達的成就如此，其實在草創時期的他們，也曾經面臨多次死絕的情況！黃仁勳在1993年1月與兩名友人創立輝達，當時是一家以設計和銷售圖形處理器（GPU）為主的無廠半導體公司，草創時期相當艱辛，直到1997年終於推出RIVA 128顯示卡，才終於拯救公司免於破產的危機。
後來1999年，輝達掛牌上市，結果就遇到達康泡沫破滅前夕，後續又遇上金融海嘯爆發，飽受股價崩跌之苦，但這些輝達都成功挺過。根據《金融時報》報導，在2010年曾經任職於輝達的安謀（Arm）執行長哈斯就說「黃仁勳把輝達打造成一家把專案擺在第一，而非拘泥典型管理階級制度的公司，讓他隨時都能從基層員工的手中，快速得到他想要的答案並且直接著手目標執行任務，這是非常獨特的文化，也是輝達真正擅長的事情之一。」
輝達變成投資人財富密碼！10年前就投資「市值翻280倍」
輝達的市值還持續飆升當中，目前已經超越蘋果成為全球市值第二大的上市公司，僅次於微軟3.15兆美元，而隨著AI浪潮的成長空間還非常大，輝達成為不少投資人的「財富密碼」，那麼過去在10年前就已經入股的股民，到底已經賺到多少錢？
根據日本網友近日在社群平台曬出的截圖，他在2014年以150萬日圓（當時約台幣48萬）購買輝達的股票，如今他持有的股票價值已經變成4億日圓（約台幣8489萬），整整翻了280倍左右，讓大批投資人朝聖直呼：「只能說跟對股、長期持有才是投資最好得政策，不是瞎搞一堆操作」、「能抱10年我真的佩服」、「眼光好又敢抱著10年，真的是應得的！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。