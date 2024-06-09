端午節拿坡里炸雞急殺「12塊399元」！肯德基6塊炸雞蛋撻桶也399

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端午節拿坡里炸雞專賣店發出驚喜優惠，主打「3隻雞腿＋3塊腿排」的炸雞桶超值特價，即日起至6月12日，購買1桶「六塊二重奏炸雞桶」特價211元（原價348元）、一次入手2桶「六塊二重奏炸雞桶」特價399元，相當於12塊炸雞399元，每塊炸雞約33元就能開吃。避免連假等候太久，還可以先電話預訂餐點、或是線上訂餐並完成付款，再到店面取餐。
📌肯德基端午連假炸雞桶399元！搭配「買一送一」
端午節肯德基不只有雞汁風味飯、8塊上校雞塊、草苺起司冰淇淋大福「買一送一」優惠！端午連假即日起至6月10日，倒數2天限時開吃的「端午歡聚桶餐」，爽吃「6塊咔啦脆雞＋4顆原味蛋撻＋2份香酥脆薯 (小)」下殺59折只要399元。而且6月10日端午節當天，還提早至上午9點開始販售：
◾️北部：台北雙連、台北承德、台北內湖、台北中山、台北南京東二、台北士林、淡水中山、淡水竹圍、新店北新、中和興南、土城金城、樹林中山、板橋新埔、板橋埔墘、新莊民安、林口文化、林口復興、永和中正、基隆仁一、宜蘭舊城、羅東興東、五股成泰、三重三和、中壢民族、楊梅中山、新竹竹北、新竹新豐、新竹中正、新竹民生、新竹竹東、南崁中正、中壢中正、中壢中和、中壢環中東、中壢環中東二、桃園高鐵、桃園大園、桃園桃鶯、桃園萬壽、龍潭北龍、桃園大興西、
◾️中部：台中中清、台中大雅、台中後車站、大里國光、台中文心、大里中興二、太平中山、彰化鹿港、台中崇德、台中豐原、台中烏日、苗栗中正、苗栗竹南、台中河南、台中潭子、台中大買家、台中東海、彰化中山、台中永福、台中五權、台中清水、台中五權西、台中五權西二、南投草屯、南投南崗、南投埔里、台中沙鹿、台中大甲、彰化金馬、彰化和美、彰化員林、彰化北斗、彰化花壇、
◾️南部：台南崇明、台南永康、台南東門、台南善化、台南金華、高雄岡山、高雄楠梓二、高雄後昌、台南西門二、台南中華、台南海佃、台南中華西、台南大灣、斗六民生、雲林北港、嘉義垂楊、雲林虎尾、嘉義忠孝、嘉義中興、嘉義民雄、新營中正、新營復興、高雄十全、高雄崇德、高雄大順二、高雄仁武、高雄站前、高雄文化、鳳山中山、鳳山五甲一、高雄三多、高雄沿海、鳳山青年、屏東東港、高雄自由、高雄青海、屏東自由、屏東潮州、台東新生、花蓮吉安、花蓮中正、屏東逢甲、苗栗頭份、台北台大、台南佳里、高雄瑞隆、桃園新屋、蘆洲長榮、台中霧峰。