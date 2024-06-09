端午假出門小心！今午後大雷雨襲台 大台北等「3地區」雨下最猛
端午節連假天氣持續受鋒面影響，今（9）日鋒面位於台灣北部海面，天氣風險公司分析師歐宗學提醒，中午過後各地山區、大台北、東半部在下午時段有局部短暫陣雨或雷雨發生，並可能有短時較大雨勢，安排外出活動的民眾務必時刻留意天氣動態。
記者張志浩／綜合報導
歐宗學說明，今天開始鋒面系統都在台灣北方海面活動，雖然沒有直接影響，但鋒面前緣的偏南至西南風，會帶來暖濕空氣，整體大氣環境並不很穩定，配合白天的熱力作用，午後容易有旺盛的熱對流雲系發展影響，各地山區、大台北地區、東半部地區都可能在下午時段有局部短暫陣雨或雷雨發生，並可能有短時較大雨勢。
今晚熱對流雲系消散後，內陸地區的降雨會逐漸減緩，但偏南至西南風環境下，深夜至明（10）日清晨，中南部還是會有些局部短暫陣雨，總體來說，明日各地依然是相似的天氣型態，要持續留意午後雷陣雨。
歐宗學指出，天氣預報上，下週鋒面位置仍然偏北，暫時沒有明顯南下影響的趨勢，台灣附近都是西南風環境為主，迎風面的中南部較容易有海上對流雲系發展移入帶來局部短暫陣雨，其它地區則大致維持午後陣雨的天氣。
此外，近期的氣溫因為南風環境建立帶來的暖濕空氣逐漸上升，高氣溫搭配高濕度，人體感受上會更加悶熱不舒適，戶外活動記得防曬多喝水，也要適時休息、以免中暑。