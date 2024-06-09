林昱珉傷癒復出投復健賽！對新人聯盟小試身手　主投5局狂飆9K　

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林昱珉是在4月27日受傷，當時響尾蛇2A對上遊騎兵2A之戰，當天他沒有出賽，坐在休息區觀戰，卻在休息區不慎被界外平飛球打中，運氣相當不好，而林也在相關人員陪同下，先行離開球場，後續也動刀治療。林昱珉上一次出賽已要追溯4月24日，本季在2A先發4場，戰績1勝1敗，防禦率為7.00。
林昱珉今迎復健賽 對道奇新人聯盟5局飆9K
而林昱珉今天在新人聯盟展開復健賽，面對道奇他擔綱先發，林昱珉首局讓對手三上三下，還飆出2次三振。2局下被首名上場打者敲安，隨後控球發生狀況，投出2次暴投，也讓跑者上到三壘，不過林昱珉該局再度透過三振化解危機，關鍵時刻連飆2K，最終再讓對手打出滾地球出局，2局投完已經有4次三振。
隨後3、4兩局，林昱珉都上演三振三下，其中4局下3個出局數他更是都用三振拿下，讓對手吃足苦頭。5局下林昱珉續投，卻接連投出2次四壞保送，接著讓打者擊出飛球出局，不過隨後又發生暴投，讓二壘跑者上三壘。儘管後續一壘跑者盜二壘失敗，但三壘跑者仍藉機回本壘得分，林昱珉最後則再用招牌的三振結束該半局，也結束個人今天投球任務。
總計今日林昱珉傷癒後的首場復健賽，個人先發主投5局，僅被敲出1支安打，還飆出9次三振，但也投出2次四壞保送，另有3次暴投，失掉1分自責分，復出後有個好的開始。