明華園《超炫白蛇傳》端午應景上演　逾5萬觀眾擠爆六堆客庄

文化部政務次長李靜慧表示，明華園戲劇總團的《超炫白蛇傳》睽違11年後，去年首度在嘉義縣庄頭劇場演出，今年在明華園對故鄉屏東的心意下，文化部特別將這齣孫翠鳳形容「演一次要躺一個禮拜」的傳奇史詩鉅作安排於屏東。今年也是庄頭劇場第2次來到屏東，有別於去年11月戶外演出所感受的落山風，今年選在端午假期演出的庄頭劇場，在屏東大太陽底下，一定也讓大家印象深刻。屏東縣政府文化處長吳明榮則說，《超炫白蛇傳》能夠來到屏東，相信對於屏東藝文人口的刺激會有很大的助益。
我是廣告 請繼續往下閱讀
陳勝福說，《超炫白蛇傳》曾經創下世界戶外15萬人觀賞的紀錄，整齣戲動員超過300名演員及幕後技術人員。音樂包含傳統的文武場、國樂團、爵士樂、電音，演出裡白蛇、青蛇從10層樓的高空凌空飛越眾人頭頂，總計500噸的消防水車讓全場觀眾一起感受水漫金山的場景，觀眾也在劇中一起扮演海浪，可說是呈現空中、觀眾席、舞臺三點一線零秒差的表演。陳勝福自信地說，《超炫白蛇傳》一定再創國內、國際的紀錄。
文化部表示，此次《超炫白蛇傳》由孫翠鳳與女兒陳昭婷、陳昭賢，3人聯手飾演不同時期的「白素貞」；被孫翠鳳親自發掘、收為嫡傳弟子之一的李郁真飾演許仙；舞蹈身段與唱腔皆精湛的第三代媳婦晨翎演出青蛇；以及最帥法海陳子豪等人擔綱演出，使《超炫白蛇傳》傳承青春版別具意義。超炫的場景讓鄉親們直呼「沒看過戶外演出這種等級的！」、「我們全家都淋到白娘娘的聖水！」，被譽為「一輩子一定要到現場體驗一次」的曠世巨作，可謂當之無愧。
下午由6個屏東在地傑團及Taiwan Top團隊輪番上陣，蘇家班掌中劇坊率先開場，帶來拿手的看家戲《今古風雲傳之英雄救美》，演員逗趣幽默的口白，使現場笑聲不斷；深耕在地並致力推展「與親子對話的兒童劇」的貓頭鷹兒童劇團，演出《大路關石獅傳奇》，描繪客家民間傳說，以石獅角度帶領大小朋友認識在地文史故事；曾於2017-2022年榮獲高雄市傑出演藝團隊的唱歌集，以「醜小鴨後傳」概念，延伸翻轉安徒生童話，打造前所未有的搖滾親子音樂會《呱於醜小鴨變成搖滾巨星的那件事》。
蒂摩爾古薪舞集演出臺灣首支以國際、義大利、臺灣手語發展的「有聲靜默當代舞蹈作品」《kemeljang．知！所以？》選粹，邀請觀眾走進安靜的世界；新古典室內樂團帶來《臺灣客家風情畫》，結合歌唱、舞蹈與音樂等多元的跨域展演，呈現多首經典的華、台語金曲及客家原創歌曲；最後由藍衫樂舞團獻上歡欣鼓舞的《歡樂客家慶豐年》，展現客家傳統與現代藝術的新風貌。
在創意市集區則設有餐飲區和文創商品區，也特別邀請臺灣特技舞蹈協會規劃街頭藝人搏逗兄弟、艸創心演擊樂場帶來雜耍切磚、默劇、小丑、大武術、高車踢碗、雜耍球圈棒、倒立、翻騰、雙人對手技巧和板凳面等演出，打造互動性超高的街頭劇場。
文化部表示，「庄頭劇場」以振興表演藝術產業、落實文化平權為理念，期許讓臺灣各地的每個人都能在庄頭欣賞國家級的表演節目。下一站巡演將於6月15日航向離島金門，由福爾摩沙馬戲團帶來《FOCA海風馬戲派對》，邀請大家一同加入庄頭巡演的追劇旅程。