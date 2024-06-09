水原一平慘被Uber Eats停權！欠債5.5億怎麼還？　大谷恐人財兩失

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據《紐約郵報》報導，水原一平在被保釋後，轉行擔任Uber Eats外送員，該消息一出立即在日本引起轟動。不過，該報導刊登數小時後，Uber Eats很快停用他的帳號。Uber Eats發言人Gabriela Condarco-Quesada表示，由於水原一平正面臨訴訟，違反了公司的規定，因此他無法再使用該平台。
水原一平因非法簽賭負債累累，並欺騙大谷翔平非法挪用約1700萬美元（約合5.5億台幣）的罪行非常嚴重，現在連Uber Eats也不能跑，《紐約郵報》報導稱：「水原一平再度失業了，在這起非法簽賭醜聞中，他的情況持續惡化。」
然而，網路上也出現了一些同情的聲音，有網友在社交媒體上表示：「即使他犯了詐欺罪，我覺得他還是有點可憐。畢竟，他在外面生活，總得有一份工作。」有一些人則認為，「如果連Uber都不能做，那麼他怎麼還能還錢給大谷呢？」、「美國對罪犯真的很嚴厲。」
水原一平保釋條件和未來挑戰
今年4月中水原一平在洛杉磯聯邦法院以2萬5000美元（約合81萬台幣）保釋，條件包括禁止與大谷接觸、禁止賭博行為及進入賭場、參加戒賭會等，並且規定他「必須繼續工作」。因此，他選擇在Uber Eats工作以滿足保釋條件，但現在他不得不面對再次失業的現實。
在正式判決下達前，水原一平必須找到新的就業機會，考慮到他犯下的重大罪行，找工作勢必很困難，但他也只能咬緊牙關繼續努力，以償還積欠大谷的龐大債務。
大谷追討鉅款有難度 律師：大谷恐只能認賠
很多人都好奇大谷翔平能否把錢拿回來？持有紐約州律師資格的山中眞人律師表示：「我猜想水原一平的刑期將超過10年，但大谷很可能無法從他那裡討回任何一毛錢。」
山中律師指出，大谷翔平如果想要追回資金，唯一的方法是提起民事訴訟，即便水原一平宣告破產，由於涉及犯罪和賭博債務，這些也不會被免除。儘管大谷有權要求償還，但即使贏得民事訴訟，如果水原已經花光竊取的錢，法院也無法扣押其財產，大谷可能會面臨贏得訴訟卻無法追回債務的結果。