道奇11：3再退洋基！大谷翔平敲安帶打點助陣　Judge雙響炮惜無用

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本場比賽洋基推派明星左投Nestor Cortes先發，至於道奇則派出Gavin Stone迎戰。道奇本場比賽率先發動攻勢，2局上一出局時，靠著Teoscar Hernández敲出陽春砲，道奇率先取得1：0領先，隨後Andy Pages也敲出安打，但後續上場的Miguel Rojas打出雙殺打，道奇此局攻勢就此結束。
2局下半輪到洋基展開反擊，Gleyber Torres率先敲出安打上壘，DJ LeMahieu隨後也敲出安打，在一三壘有人情況下，Torres則是靠著滾地球掩護下回來得分，雙方2局打完取得1：1平手。
大谷翔平敲適時安打賺打點 Judge不甘示弱也開轟
比賽來到3局上，Enrique Hernández率先選到保送上壘，Chris Taylor後續也敲出安打，道奇無人出局攻佔一二壘，隨後Mookie Betts時則是敲出飛球出局，無緣打進打點。但輪到大谷翔平本場第2次打擊，他則是把握住得點圈機會，一棒敲出左外野適時安打，幫助道奇搶下第2分，但強打Freddie Freeman最後則是敲出雙殺打，道奇攻勢再度中斷。
3局下半洋基再度吹起反攻號角，靠著「法官」Aaron Judge一棒將球掃出左中外野大牆，個人本季第22轟出爐，持續位居大聯盟最多，3局打完雙方勢均力敵，戰成2：2平手。
5局上道奇靠著Enrique Hernández個人本季第4轟出爐，幫助道奇再取得3：2領先。6局上洋基先發Cortes還是擋不住道奇攻勢，雖率先解決大谷翔平，但接著連續被Freddie Freeman、Will Smith敲安上壘，也結束今天的投球工作，洋基隨後換上Michael Tonkin登板，但道奇仍靠著Hernández的滾地球再下一城，得到本場第4分。
6局下洋基兩出局後展開攻勢，LeMahieu、Austin Wells敲安上壘，隨後Trent Grisham也選到保送，形成滿壘情況，這時道奇果斷換投，由左投Alex Vesia上場接替投球，而他成功讓Anthony Volpe打出左外野飛球出局，洋基此局錯失得分大好機會。
Hernández8局上再開轟 單場雙響炮痛擊洋基
比賽來到8局上半，洋基換上Tommy Kahnle登板，他不但沒有控制住局面，更是讓道奇形成滿壘，這時輪到先前已開轟的Teoscar Hernández，這次他仍舊不客氣，一棒將球扛出中外野大牆，個人本季第14、15轟同場出爐，也幫助道奇取得8：2大幅領先。
9局上道奇攻勢尚未停歇，靠著Freeman的二壘安打，再打下本場比賽第10分，隨後Pages滿壘情況下選到保送，擠回第11分。洋基9局下雖然靠著Aaron Judge再度開轟，稍稍緩解主場球迷鬱悶，但條紋軍原先落後分數太多，終場就以8分之差敗下陣來，系列賽前2戰都苦吞敗仗。