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小鬼過世4年了！峮峮拜月老抽籤詩「妳愛的人已離開」眾人全鼻酸

▲小鬼（右）過世4年峮峮單身至今，日前她去拜月老抽籤詩，內容讓觀眾看了好鼻酸。（圖／峮峮、小鬼臉書）
▲小鬼（右）過世4年峮峮單身至今，日前她去拜月老抽籤詩，內容讓觀眾看了好鼻酸。（圖／峮峮、小鬼臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人小鬼（黃鴻升）2020年9月因心因性休克猝逝，享年36歲，當時他和啦啦隊女神峮峮的戀情，跟著浮上檯面。如今小鬼離去4年，不少粉絲及好友依然懷念。節目《花甲少年趣旅行》最新一集找來KID、峮峮、何如芸、陳為民結伴到宜蘭，KID帶峮峮去拜月老，峮峮抽中的籤意為「妳愛的人已經離開了，把這件事放在心中 ，去尋找下一個幸福。」讓不少網友看了忍不住鼻酸。

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《花甲少年趣旅行》最新一集由KID、峮峮搭配何如芸、陳為民，4人到宜蘭旅遊，KID在車上聊到峮峮很久沒交男友，峮峮則表示自己工作很忙，KID決定帶著峮峮去廟裡拜月老。峮峮在廟裡求籤，抽中的籤上寫著「便如鳳去秦樓，雲歛巫山。」KID上網查解籤得到結果：「鳳去秦樓耶，表明伊人去矣。巫山之雲亦斂歟，可知意中之人走了。是表白兩人不宜結合耶。一切之事。婚姻亦如此斷矣。不宜餒志。宜另擇佳偶去。」

▲KID帶峮峮去拜月老，籤詩的內容讓觀眾鼻酸。（圖／花甲少年趣旅行臉書）
▲KID（後排左）帶峮峮（前排右）去拜月老，籤詩的內容讓觀眾鼻酸。（圖／花甲少年趣旅行臉書）
眾人看著解籤意思：「她心裡最愛的那個人，他離開了。」而峮峮只是微笑看著籤詩、看著KID，事後她表示：「神明真的很準，很多事情是早就安排好的，是一個很特別的緣分，不管這個緣分離開了，留下了什麼，我覺得就是好好地去享受這一切。」

有網友看到這幕忍不住鼻酸，在Threads上發文討論，「真心希望她有一天可以找到自己的幸福，沒有顧忌的，她不需要愧疚，也沒有人有資格替她愧疚。」其他網友紛紛表示，「看到她忍著堅強的樣子，希望她可以幸福」、「猜得出來她的內心一定有些坎邁不過去」、「看到KID在唸籤詩，覺得好不捨」、「我看到流眼淚，好心酸。」

▲峮峮在可愛10連拍中燦爛大笑。（圖／翻攝峮峮IG）
▲峮峮在小鬼離開後單身至今。（圖／翻攝峮峮IG）

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