語言不通怎麼變閨密？籃籃公開和李多慧「暢聊」法寶 還會配動作
樂天桃猿啦啦隊樂天女孩籃籃（籃靖玟）兼任隊長和CEO，一路帶著南韓籍的李多慧融入球團和台灣文化，兩人從同事變摯友，即便李多慧跳槽味全龍小龍女，彼此關係依然緊密。近日有粉絲問籃籃，與李多慧語言又不通，雙方如何變成閨密，對此，籃籃透露和李多慧用翻譯軟體溝通，大笑：「有時候會配上舞蹈動作！」
記者楊穎軒／綜合報導
籃籃日前在IG開放粉絲提問，有人好奇私底下怎麼與好友李多慧聊天、使用中文還是韓文，籃籃說，兩人透過知名通訊軟體的「翻譯聊天室」聯繫和閒聊，雖然有時候翻譯品質不佳，不過大致上都能了解對方的意思，溝通上很方便，「但她常常問我在幹嘛？我都會拍一些很醜的自拍照給她！」
此外，籃籃表示，如果是和李多慧見面，溝通就更容易，「她說簡單的中文，我說簡單的韓文，參雜在一起講，有時候會配上舞蹈動作，哈哈哈哈哈哈哈！」
籃籃曾經發文分享與李多慧交好的原因，指雖然和李多慧語言不同，卻能理解彼此想要表達什麼，「現在她會一點中文，我會一點韓文，也更有默契了」，而在社交方面屬於被動的籃籃，在李多慧主動伸出手後，兩人慢慢成為朋友。之前籃籃去南韓旅遊，李多慧百忙之中抽空見面，離開時對籃籃說，對方是自己很珍貴的朋友，「那時候，我就把她劃進我人生的圈圈中了！」