高雄短裙妹遭襲胸！外籍男鬥毆打成一團 摩洛哥對戰英德結局曝
9日清晨4時許，高雄市苓雅區青年一路某家超商外，爆發街頭肢體衝突，21歲的張姓女子與外籍友人，於酒吧遊玩後到某超商外聊天，其中一名32歲的摩洛哥籍男子，突然對身穿短裙的張女襲胸，引起在場的28歲德籍男子、24歲和26歲英籍兄弟不滿，當場爆街頭鬥毆。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當天張女與5名外籍友人（28歲德籍男子、24歲和26歲英籍兄弟、29歲和32歲的摩洛哥籍兄弟），前往新興區某酒吧飲酒，9日凌晨4時許，6人到苓雅區某家超商外聊天，未料摩洛哥籍弟弟對張女襲胸，引起其他人不滿，於街頭大打出手。警方獲報後趕抵，摩洛哥籍弟弟遭一拳打倒在地，所幸僅受輕傷，其他4人也有輕微擦挫傷。
警方透過監視器與訊問，確認5人鬥毆情況，5人也互相提告傷害罪，張女也對摩洛哥籍的弟弟提出性騷告訴，警方已受理，將持續追查並依法處理。
※【NOWnews 今日新聞
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