魔笑鋼琴女師9年前爆紅！神還原當年影片瘋傳　「本尊現況」公開

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影片曝光後，立刻在社群瘋傳，該影片觀看次數更高達660萬、33萬人按讚留言：「老師笑了9年還是一樣宏亮，好舒壓」、「真的是本人耶！不知道她現在過得怎麼樣」、「好懷念喔，9年前真的一聽就著迷」、「果然還是原汁最對味，如果笑聲可以申請專利，這位鋼琴老師應該去申請」、「好舒壓的笑聲，讓人也會跟著笑」。
「魔笑鋼琴女師」是誰？9年前無意間影片爆紅變迷因
@xkgaudio哈哈姐就這樣火紅九年了，應該沒人沒看過吧！本身是鋼琴老師，唱歌可好聽了呢！#哈哈哈
♬ 原聲 - Xiaokunge小坤哥 - Xiaokunge小坤哥
而對於現在年輕人來說，可能很多人不知道這位「鋼琴女老師」是誰，其實她也不是什麼知名的人物，是一位姓李的鋼琴老師，為中國陝西寶雞人，該則自己發出魔笑的影片，其實只是自己跟朋友在琴房聊天過程中，恰巧被朋友拍下的一段影片。
後來朋友將影片上傳到微信朋友圈之後，許多人看影片都被逗樂，認為笑聲魔性到讓人都會跟著大笑，因此有人將影片剪輯之後又擴散出去，沒想到就此讓自己有了「哈哈姐」、「魔笑姐」、「魔笑鋼琴女師」的稱號，甚至後來笑聲變成迷因，常常被置入在許多搞笑影片當中。
魔笑鋼琴女師現況公開！遭網暴9年心聲全說了
不過隨著李老師的影片在網路上爆紅，有人讚賞就一定會有人批評，龐大的輿論壓力讓她喘不過氣，甚至有人會寄信謾罵、詛咒她的家人。時至今日，李老師已經慢慢釋懷這件事情，現在不僅已經是人妻，也是孩子的媽，而現在的模樣也跟過去有所青澀的氣質完全不相同，根本是一位大美人！
李老師坦言：「我很開心過去9年至今，大家都還記得我並且喜歡我，如果大家能夠從影片當中得到快樂，對我來說也是一件很榮幸的事情。」值得一提的是，今年李老師還拍影片想要參加中國節目《乘風2024》的全民推薦，不過後來開播後似乎沒看到李老師身影，應該是徵選未通過，也是小可惜！