西南風越來越強！未來一週「午後都有大雨」 專家估這天「出梅」
鋒面搭配西南風影響，中央氣象署指出，未來一週天氣都較不穩定，迎風面中南部全天持續有短暫陣雨或雷雨，其它地區則以午後雷陣雨為主，屬於蠻典型的梅雨季節天氣型態，對此氣象專家吳聖宇則表示，台平洋高壓預計在6月17日和6月18日增強，屆時鋒面北抬，台灣將有「出梅」的機會。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報員張承傳說明，今天台灣北部海面有一道鋒面，大環境則吹西南風，因此中南部有短暫陣雨或雷雨，也容易有局部大雨，尤其山區機率較高，北部、東北部普遍是局部短暫陣雨或雷雨，降雨同樣集中在中午過後的雷陣雨，大台北、東北部、東半部都要小心局部大雨。
張承傳提及，明天到週六（6/10至6/15）台灣都吹西南風，預估南部有短暫陣雨或雷雨，中部有局部短暫陣雨或雷雨，降雨型態上，清晨和上午雨勢會在沿海一帶發展，中午過後往內陸山區移動，明天北部、東北部、東半部有午後雷陣雨，南部、各山區有局部大雨。
吳聖宇則強調，未來一段時間鋒面預報仍是在台灣北方徘徊，西南風影響的天氣也將持續下去，直到6月17日至6月18日之後，高壓逐漸增強，鋒面進一步北抬，「台灣這邊就有出梅的機會了。張承傳也補充，目前來看，未來一週西南風會持續增強，如果西南風在6月後半段有機會轉弱，鋒面將有機會更靠近台灣，實際出梅時間還有待觀察。
氣溫部分，端午連假期間都偏悶熱，今天各地高溫攝氏29至32度，週三過後西半部高溫持續上升至攝氏32至34度，部分地區溫度會更高，東半部也有攝氏30度以上高溫，其中週三至週六，台東地區要注意有焚風發生機率。