鞋槓人生／端午快樂！Irving母親節配色受好評　AREA02要回饋粉絲

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大隻哥首先提到，由於Kyrie Irving最近在季後賽上的表現實在太突出，不僅圈粉無數，也讓許多球迷朋友對他的個人鞋款相當感興趣，Irving的球鞋品牌也藉此機會大力出新鞋，他說：「Kyrie Irving今年季後賽的表現真的是非常厲害，所以我覺得有帶動一些個人周邊效益。那當然安踏（Irving的球鞋品牌）不會錯過這個機會，所以他們在這段時間，幾乎每兩個禮拜就出一雙鞋。」
而主持人們也帶大家來開箱，這雙Kyrie Irving的母親節配色鞋款，還透露此雙鞋的最新行情，大隻哥表示：「這雙鞋裡面有一些母親節的細節在裡面，鞋上也有一些專屬Irving個人的文字。而這雙鞋的價錢定價則落在899人民幣，接近4000塊台幣左右的價格，現在大概是5000多元左右就能夠順利入手。」
隨後主持人們則是開箱，六月份才最新推出的《Anta KAI 1-Black Warrior》這雙黑色鞋款，大隻哥提到：「這雙是品牌商第一次替Irving出全黑系列的鞋款，細節的部分有用銀色點綴，包含了鞋底與鞋舌等等，製造出強烈的色彩對比感，而且這雙還有一個響亮的暱稱，就叫作『黑武士』。」
Irving鞋款實穿感受如何？ 專家曝其包覆性很好
至於這雙鞋穿起來的腳感如何，18哥則是透露，「上次我試穿這雙的時候，雖然它是大陸的國產品牌，但個人覺得腳感穿起來還滿驚豔的，而且整雙鞋的包覆性很好。」
節目的最後，大隻哥則是代表球鞋平台《AREA 02》，要帶給有收看《鞋槓人生》的讀者朋友們最新好康，就是現在只要上《AREA 02》官方平台，並在折扣碼專區打上「NOWNEWS5」，就會有滿3000折5%的優惠折扣。若有買鞋需求的朋友們，也歡迎多多上《AREA 02》官方網站，瀏覽眾多最新鞋款喔！