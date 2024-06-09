建中教師童禕珊「永續桌遊」創意　再獲獎肯定

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為鼓勵高中職學生進行科普閱讀與心得寫作，財團法人旺宏教育基金會自2015年起持續推動「閱讀科學找樂子」計畫，10年來全臺近2萬5000名學生熱情參與，活動成果受到參與師生的高度肯定。今年更加入永續議題進行評選指標，經過基金會初步評比，入圍決選的6件優秀創意閱讀專案則再進行網路人氣票選。
其他入圍決選的專案作品還包括國立蘭陽女子高中林佳穎老師結合課綱與環境永續議題，轉化閱讀為認識環境的永續行動：新北市立華江高中老師林琬亭及石惠美串連生物、文學、生態環境、社會等跨領域探索；國立新竹女中老師楊伯軒透過ORID、田字法等方式鼓勵同學產出詩作、影集以及科普短文等創作，精彩呈現文組女生的數學能力；國立彰化高中老師劉曉倩則以原民科學為主題，透過專家學者加入提升閱讀的深度及專業度；國立臺灣師範大學附屬高中老師李柏翰長期經營量子力學實驗室，今年師生聯手打造「永續」教材，展現十足的創意與企圖心。
旺宏「閱讀科學找樂子」活動共分兩階段執行，第一階段「徵選創意鮮師」，由基金會依據專案創意、執行完整度與嚴謹性、結案品質、後續影響力，今年更加入「永續環境關懷」指標，評選15組優秀教師創意閱讀專案及1所圖書館示範組提供獎勵金及獎狀，再評選出6件專案入圍第二階段線上票選活動。基金會初選分數及網路票選結果各佔50%，最高分者則獲頒「2024最佳閱讀專案」之榮譽。而入圍決選的6件執行專案每組教師皆獲頒新台幣五千元獎勵金。
今年圖書館組則是由臺北市立大安高工獲選，這也是技職高中首次入選為圖書館示範組。大安高工圖書館鎖定生態環保議題，以閱讀《斯文豪與福爾摩沙的奇幻動物》為主題，鼓勵同學透過閱讀，撰寫書評，更利用AI進行海報創作，邀請全校同學共同加入票選，讓所有參與同學在閱讀、創作能力獲得躍升外，更對於環境議題有更深一層的認識。