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新娘謝京穎爆乳甜嫁Energy書偉放閃！坤達傳授人夫求生祕訣

▲Energy張書偉、謝京穎婚宴。（圖／記者林調遜攝影）
▲Energy張書偉、謝京穎婚宴。（圖／記者林調遜攝影）

記者林奕如／台北報導

張書偉和謝京穎9日在台北萬豪酒店舉行婚宴，席開36桌，粗估花費約300萬元。新娘謝京穎身穿爆乳白紗美登場，透露早上感動舉行父母拜別儀式，她說：「爸媽很不捨，但也很開心我在演藝圈遇到能一起走下去人生的人不容易。」而張書偉現場放閃KISS新娘，他向岳父、岳母許下承諾：「我一定不會讓你們失望。」

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婚禮籌備8個月，張書偉甜謝老婆謝京穎忙拍戲之餘，用心準備婚禮細節，「很多大大小小事情要處理，一起溝通協調，一定會有爭執，但也因為如此，我們更了解彼此家人，攜手走到這一步，想把喜悅跟大家分享。」他也說，老婆親手寫下3百份祝福卡，裡面內容全部都不一樣，這種老婆哪裡找。

▲Energy張書偉、謝京穎婚宴。（圖／記者林調遜攝影）
▲▼Energy張書偉、謝京穎婚宴。（圖／記者林調遜攝影）
▲Energy張書偉、謝京穎婚宴。（圖／記者林調遜攝影）
至於Energy人夫團員是否有給建議，張書偉說：「有傳授但是不好說，達哥（坤達）是婚禮招待，剛傳訊叫我要加油，大家也說，今天新人一定要開心，會有突發狀況就享受。」坤達也分享「人夫求生祕訣」，張書偉說：「工作當中手機不要關靜音，老婆手機、訊息一定要接，這次她很累，婚宴幾乎百分之80都是她做決定。」

張書偉與謝京穎2023年拍攝民視八點檔《市井豪門》正式交往，決定攜手共度一生，並於12月登記結婚。張書偉所屬Energy團體，團員坤達、蕭景鴻、Toro、葉乃文（牛奶）都到齊，預計在婚宴上合體表演。至於生子計畫，張書偉表示，要先等老婆戲殺青，自己也正在忙演唱會，怕有小孩沒時間帶，等到那時再來看，會有計畫。

▲Energy張書偉、謝京穎婚宴。（圖／記者林調遜攝影）
▲▼Energy張書偉娶新娘，團員坤達傳授「人夫求生祕訣」。（圖／記者林調遜攝影）
▲Energy張書偉、謝京穎婚宴。（圖／記者林調遜攝影）
 
演藝圈的藝人好友包括陳美鳳、葉歡、楊貴媚、王彩樺、鍾佳蓁、倪齊民、柯叔元、藍葦華、莊凱勛、謝瓊煖、于子育、高欣欣、李國超、范瑞君、尹昭德、王中平、游安順、廖家儀、王瞳、王燦、江俊翰、陳熙鋒、何豪傑、白家綺、葉家妤、黃瑄、江宏恩、賴慧如、鄭人碩、是元介、張少懷、曾子益、林雨宣、唐振剛、馬國畢、周宇柔、潘柏希、方琦、吳鈺萱、楊淨宇、陳又榕、黃少谷、黃文星、錢君仲、邱紫庭、陳亮哲、古斌、溫吉興等人，以及《我的婆婆怎麼那麼可愛》導演鄧安寧、鍾欣凌、洪都拉斯、王少偉、楊銘威預計到場，現場星光熠熠，相當熱鬧。而五月天的阿信及怪獸因為工作繁忙無法出席，但也準備婚禮祝福大禮，提早送給兩位新人。

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