樂天桃猿邱丹酒駕自撞！酒測值超標被逮捕　球團將祭出懲處

揮棒速度快比較強？大谷翔平排不進前三　評估打者的「兩大指標」

▲洛杉磯道奇隊日籍好手大谷翔平揮棒速度為75.4英里（約121公里），排全聯盟第15名。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇隊日籍好手大谷翔平揮棒速度為75.4英里（約121公里），排全聯盟第15名。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

美國職棒大聯盟數據網站「Baseball Savant」近期公開大量球員揮棒的詳細資訊，這些數據是透過各球場安裝的高速攝影機收集而來，《NOWnews》將帶讀者透過科學化的角度來欣賞棒球比賽，並藉由「揮棒速度」與「揮棒距離」兩項重要指標，來評估大聯盟打者的擊球特徵，破除揮棒速度快比較強的迷思，因此即便大谷翔平在揮棒速度不在前三名，但打擊表現依舊很驚人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
揮棒速度：快不等於強　控制球棒是重點

截至5月28日，揮棒速度最快的是紐約洋基隊「怪力男」Giancarlo Stanton，揮棒速度達到80.5英里（約129.5公里），而最慢的是教士隊的Luis Arraez，僅有62.4英里（約100公里）。儘管Arraez揮棒速度較慢，但他連續兩季拿下打擊王，生涯打擊率高達.324。反觀，Stanton雖然揮棒速度快，但生涯打擊率為.258，顯示出揮棒速度快，並不能保證打擊表現。

揮棒速度快的好處在於傳遞的能量更大，擊出的球飛行更遠，進而提高長打率。「Baseball Savant」將速度75英里（約120.7公里）以上定義為揮棒速度快，在整個大聯盟中揮棒速度超過75英里以上約佔23%，因此揮棒速度快的打者還是有加分作用。

在大聯盟揮棒速度前20名當中，打擊率能夠超過3成，長打率超過6成的打者並不多，意味著同時具備力量，與良好球棒控制力的球員是少數，其中包括洛杉磯道奇隊日籍好手大谷翔平，大谷揮棒速度為75.4英里（約121公里），排名全聯盟第15，還有洋基隊Juan Soto、「法官」Aaron Judge，以及休士頓太空人的Yordan Alvarez等強打者都具備這兩項能力。

▲洋基「怪力男」Giancarlo Stanton擁有全大聯盟最快的揮棒速度。（圖／美聯社／達志影像）
▲洋基「怪力男」Giancarlo Stanton擁有全大聯盟最快的揮棒速度。（圖／美聯社／達志影像）
揮棒距離：長短各有所長　打擊型態大不同

另一個打擊指標是「揮棒距離」，是指打者從出棒到擊球之間的距離，通常揮棒距離越長，長打率越高但揮空率也會增加，而揮棒距離越短，打擊率越高，但連帶長打較少。

大聯盟揮棒距離平均值為222.5公分，其中揮棒距離最長的是底特律老虎的Javier Baez，距離為262公分，最短的則是Arraez，距離180公分，至於大谷翔平揮棒距離231.6公分，比平均值長。

道奇Mookie Betts雖然身高175公分比較小隻，但揮棒距離210公分低於平均值，就算揮棒速度為69.3英里（約111.5公里）不算特別快，不過他擊中球芯率達到38.2%，排全聯盟第3，所以打擊成績出色。

另一名道奇強打Freddie Freeman身高196公分，身材比大谷還要更高大，但揮棒距離僅約207公分，距離比Betts還短，揮棒速度為69.9英里（約112.4公里），也並非揮棒速度快的打者，但Freeman揮棒距離短，故三振較少，是一位擅長擊出二壘安打型態的打者。

▲聖地牙哥教士隊Luis Arraez揮棒速度雖然慢，但連2年拿下打擊王。（圖／美聯社／達志影像）
▲聖地牙哥教士隊Luis Arraez揮棒速度雖然慢，但連2年拿下打擊王。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平遭洋基球迷噓聲伺候！6月陷空前低潮　道奇教頭這樣看

影／山本由伸用156公里「伸卡球」解決Stanton　球棒竟然斷成3截

今永昇太「禮貌舉動」被讚爆！美媒點成功關鍵　靠尾勁殺翻大聯盟

達比修有美日200勝！感謝NHK停掉大谷翔平直播　成日本史上第3人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代