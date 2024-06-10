揮棒速度快比較強？大谷翔平排不進前三　評估打者的「兩大指標」

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截至5月28日，揮棒速度最快的是紐約洋基隊「怪力男」Giancarlo Stanton，揮棒速度達到80.5英里（約129.5公里），而最慢的是教士隊的Luis Arraez，僅有62.4英里（約100公里）。儘管Arraez揮棒速度較慢，但他連續兩季拿下打擊王，生涯打擊率高達.324。反觀，Stanton雖然揮棒速度快，但生涯打擊率為.258，顯示出揮棒速度快，並不能保證打擊表現。
揮棒速度快的好處在於傳遞的能量更大，擊出的球飛行更遠，進而提高長打率。「Baseball Savant」將速度75英里（約120.7公里）以上定義為揮棒速度快，在整個大聯盟中揮棒速度超過75英里以上約佔23%，因此揮棒速度快的打者還是有加分作用。
在大聯盟揮棒速度前20名當中，打擊率能夠超過3成，長打率超過6成的打者並不多，意味著同時具備力量，與良好球棒控制力的球員是少數，其中包括洛杉磯道奇隊日籍好手大谷翔平，大谷揮棒速度為75.4英里（約121公里），排名全聯盟第15，還有洋基隊Juan Soto、「法官」Aaron Judge，以及休士頓太空人的Yordan Alvarez等強打者都具備這兩項能力。
揮棒距離：長短各有所長 打擊型態大不同
另一個打擊指標是「揮棒距離」，是指打者從出棒到擊球之間的距離，通常揮棒距離越長，長打率越高但揮空率也會增加，而揮棒距離越短，打擊率越高，但連帶長打較少。
大聯盟揮棒距離平均值為222.5公分，其中揮棒距離最長的是底特律老虎的Javier Baez，距離為262公分，最短的則是Arraez，距離180公分，至於大谷翔平揮棒距離231.6公分，比平均值長。
道奇Mookie Betts雖然身高175公分比較小隻，但揮棒距離210公分低於平均值，就算揮棒速度為69.3英里（約111.5公里）不算特別快，不過他擊中球芯率達到38.2%，排全聯盟第3，所以打擊成績出色。
另一名道奇強打Freddie Freeman身高196公分，身材比大谷還要更高大，但揮棒距離僅約207公分，距離比Betts還短，揮棒速度為69.9英里（約112.4公里），也並非揮棒速度快的打者，但Freeman揮棒距離短，故三振較少，是一位擅長擊出二壘安打型態的打者。