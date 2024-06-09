NBA／名人堂球星Chet Walker離世享壽84歲　曾斷塞爾提克8連冠

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Chet Walker在1962年NBA選秀會上，被費城國民隊相中，隔年他隨隊搬遷至費城，身高198公分的他，因為其速度與敏捷性在同級身高球員來說非常突出，因此贏得「噴射機」的稱號。
而綽號「噴射機」的Chet Walker，他曾在1966-67賽季幫助76人隊單季豪取68勝，並在該年成功終結塞爾提克8連冠的偉業，幫助球隊奪下總冠軍。他生涯最後6季改披公牛戰袍，期間場均能攻下20.6分、6.1籃板，是芝加哥首屆隊內名人堂成員之一，也順利獲得公牛隊的榮譽戒指。
公牛隊官方發文哀悼 紀念這位名人堂球星
芝加哥公牛隊稍早也在官方社群上發表貼文，來表達對於最深刻的思念，官方貼文寫下，「我們對Chet Walker的去世深感悲痛，他是球隊歷史上的傳奇人物，Walker也成功入選奈史密斯籃球名人堂，在球場上和球迷心中，留下了不可抹滅的印記。從1969年到1975年，他在公牛隊效力的6個賽季中，球隊從未缺席季後賽，他也曾7次入選全明星賽，並且是芝加哥公牛隊榮譽戒指的首任成員。」
「他的技術、奉獻精神和對籃球運動的貢獻，對籃球運動和芝加哥產生了長遠的影響。我們要向Walker的家人、朋友以及所有被他感動的人，表示衷心的哀悼。Chet Walker將作為芝加哥公牛隊真正的偶像，永遠被人們給銘記。」公牛隊貼文寫到。