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NBA冠軍賽／獨行俠主帥啟用「反間計」狂讚Brown　Tatum：老梗了

▲塞爾提克的「雙探花」組合Jayson Tatum(右)與Jaylen Brown(左)，是球隊爭冠的最佳組合。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克的「雙探花」組合Jayson Tatum(右)與Jaylen Brown(左)，是球隊爭冠的最佳組合。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

NBA總冠軍賽G2將在明(10)日於波士頓展開，陷入0勝1敗落後的獨行俠亟欲反撲，主帥Jason Kidd在受訪時則直言，「Jaylen Brown才是最佳球員，他是綠衫軍贏球的關鍵，第一功臣並不是Jayson Tatum。」Jayson Tatum則回應，「老梗了。」

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外媒評論Jason Kidd此番言論為「反間計」，不過Jaylen Brown在G1的確扮演關鍵地角色，他全場緊盯Luka（Doncic），而Brown得到了全隊最高的22分，外加6籃板、3阻攻和3抄截。

塞爾提克教練Joe Mazzulla則回應，「他們只需要關注真相，我們有兩位頂尖球員，贏球並非只靠一人。」

▲塞爾提克靠著Jaylen Brown總冠軍賽G1展現強悍地防守。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克靠著Jaylen Brown總冠軍賽G1展現強悍地防守。（圖／美聯社／達志影像）
不怕分化！Tatum了解對手策略

Tatum則補充：「我明白有人試圖在製造分歧。我猜這對Jason Kidd來說，或許是聰明的策略。但我們已經處在這個位置很多年了，完全不受到影響，這種言論已經是老梗了。」Tatum和Brown自2016-17賽季以來，都一直是搭檔。

27歲的Brown三次入選全明星，一次入選全NBA陣容（第二陣容）。他的職業生涯場均得分18.6分，去年夏天他獲得了當時NBA歷史上最大的合同延長——五年3.04億美元。

「這是一個團隊遊戲，我們試圖專注於比賽，你知道，每個人都有自己的看法，對手也會試圖分化。」，Brown說。

Tatum表示，他和Brown私下討論了外界試圖分裂他們的行為。「我們一直非常專注於自己的角色和工作。」Brown說，「我們都不得不做出犧牲。Jayson在最高層次上做到了這一點，我尊重他，並向他致敬。但現在這個階段，無論需要什麼，我們都會去做。」

台灣運彩顯示　塞爾提克贏面大

根據台灣運彩盤口顯示，地主軍波士頓塞爾提克仍有較高的贏面，不讓分賠率僅1.28，遠優於獨行俠的2.55。另外，根據《球王體育賽事inplayZ》的統計顯示，有超過70%的彩迷看好塞爾提克能二連勝。

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