NBA冠軍賽／獨行俠主帥啟用「反間計」狂讚Brown　Tatum：老梗了

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塞爾提克教練Joe Mazzulla則回應，「他們只需要關注真相，我們有兩位頂尖球員，贏球並非只靠一人。」
不怕分化！Tatum了解對手策略
Tatum則補充：「我明白有人試圖在製造分歧。我猜這對Jason Kidd來說，或許是聰明的策略。但我們已經處在這個位置很多年了，完全不受到影響，這種言論已經是老梗了。」Tatum和Brown自2016-17賽季以來，都一直是搭檔。
27歲的Brown三次入選全明星，一次入選全NBA陣容（第二陣容）。他的職業生涯場均得分18.6分，去年夏天他獲得了當時NBA歷史上最大的合同延長——五年3.04億美元。
「這是一個團隊遊戲，我們試圖專注於比賽，你知道，每個人都有自己的看法，對手也會試圖分化。」，Brown說。
Tatum表示，他和Brown私下討論了外界試圖分裂他們的行為。「我們一直非常專注於自己的角色和工作。」Brown說，「我們都不得不做出犧牲。Jayson在最高層次上做到了這一點，我尊重他，並向他致敬。但現在這個階段，無論需要什麼，我們都會去做。」
台灣運彩顯示 塞爾提克贏面大
根據台灣運彩盤口顯示，地主軍波士頓塞爾提克仍有較高的贏面，不讓分賠率僅1.28，遠優於獨行俠的2.55。另外，根據《球王體育賽事inplayZ》的統計顯示，有超過70%的彩迷看好塞爾提克能二連勝。