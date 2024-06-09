端午車潮湧！上午2起追撞事故 下午「壅塞路段」快避開
今（9）日為端午節連續假期第2日，截至11時，國道全線交通量為29.9百萬車公里，預估今日交通量為112百萬車公里，仍在預期流量範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1北向汐止系統至五堵；國5南向南港系統至石碇，其餘路段均能維持行車順暢，高公局也預判了下午的重點壅塞路段。
記者許若茵／台北報導
高公局提到，今日10時43分於國3北向17.1公里處發生2起小客車追撞事故，2小客車占用外側路肩、3小客車占用外線車道，於11時02分排除，造成後方車流回堵3公里；10時36分於國1北向358.5公里處發生小貨車翻覆事故，占用外側及輔助車道，於11時22分排除，造成後方車流回堵6公里；11時15分於國1南向342.4公里處發生8輛小客車追撞事故，占用內線車道，於11時40分排除，造成後方車流回堵5公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。
高公局預判，今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於17時後出發，節省寶貴時間，
高公局建議，用路人可透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段，民眾出門前務必檢查好車況、養足精神，繫妥安全帶、注意車前狀況並保持安全距離，切勿超速、疲勞、分心駕駛。