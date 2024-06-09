一粒公開全新造型：認得出我嗎？正妹姊姊吐槽：剛好配妳的中二病

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貼文發布才半天，按讚數隨即破萬，一粒的親姊姊Joy留言：「剛好配妳的中二病！」無情挖苦妹妹，粉絲爭相發表心得：「一粒女俠求保護」、「這支CF我給100分，不能再高了！中二魂萬歲」、「這風格好喜歡！請粒俠保護我」、「妳是不是以前三不五時都在模擬這些動作」、「來自親姊的中肯發言」、「親姊一開口便是吐槽」、「超好笑的，親姊沒錯！」
25歲一粒為Wing Stars本土成員，背號22號，有雙如漫畫女主角的雙眸，楚楚可憐卻很勾魂，揉合冷冽、厭世和甜美氣質，長相神似「圍棋女神」黑嘉嘉，被PTT鄉民封為「顏值扛壩子」，她幫外野手葉保弟應援的舞蹈堪稱有魔性，征服挑剔的球迷。
一粒並非空有美貌，沒有舞蹈底子的她除了自學跳舞，課業方面，同時取得輔仁大學織品系、法文系雙主修學位，還有著多益960分的優秀外語實力，曾經負責接待我國邦交國史瓦帝尼的總理、親王，兩人參訪T1職籃台鋼雄鷹主場時，更是由她擔任翻譯，說是才貌兼備的女神一點也不為過。
一粒小檔案
本名：趙宜莉
綽號：一粒、台鋼王牌、顏值扛壩子
生日：1999年4月22日
年紀：25歲
身高：158公分
體重：約41公斤
學歷：輔仁大學織品系、法文系畢業
興趣：跳舞、繪畫、睡覺、吃美食
感情：單身
最欣賞的球員：大谷翔平