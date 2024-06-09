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一粒公開全新造型：認得出我嗎？正妹姊姊吐槽：剛好配妳的中二病

▲一粒釋出全新造型，問粉絲是否認得出來是她，遭美女姊姊大虧。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲一粒釋出全新造型，問粉絲是否認得出來是她，遭美女姊姊大虧。（圖／記者吳翊緁攝影）

記者楊穎軒／綜合報導

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」新秀一粒（趙宜莉），今年3月憑冰山美人外貌及幫球員葉保弟應援竄紅，舉手投足自帶仙氣，IG追蹤數2個月暴增300倍，日本媒體預言她會是下一個峮峮、林襄。一粒昨（8）日分享嘗試全新造型的影片，好奇問粉絲：「認得出我來嗎？」被正妹姊姊吐槽：「剛好配妳的中二病！」

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一粒近日替手遊拍攝廣告，她梳起高馬尾，戴上頸飾，身穿深紅色俠士古裝，露出鎖骨和小蠻腰，熱褲下兩條纖腿賞心悅目，一粒俐落揮舞寶劍，身段頗有架式，與其他女孩一字排開，站在C位的她氣勢盡顯。一粒寫下：「認得出我來嗎？沒看過俠女造型的我吧？」

貼文發布才半天，按讚數隨即破萬，一粒的親姊姊Joy留言：「剛好配妳的中二病！」無情挖苦妹妹，粉絲爭相發表心得：「一粒女俠求保護」、「這支CF我給100分，不能再高了！中二魂萬歲」、「這風格好喜歡！請粒俠保護我」、「妳是不是以前三不五時都在模擬這些動作」、「來自親姊的中肯發言」、「親姊一開口便是吐槽」、「超好笑的，親姊沒錯！」

25歲一粒為Wing Stars本土成員，背號22號，有雙如漫畫女主角的雙眸，楚楚可憐卻很勾魂，揉合冷冽、厭世和甜美氣質，長相神似「圍棋女神」黑嘉嘉，被PTT鄉民封為「顏值扛壩子」，她幫外野手葉保弟應援的舞蹈堪稱有魔性，征服挑剔的球迷。

一粒並非空有美貌，沒有舞蹈底子的她除了自學跳舞，課業方面，同時取得輔仁大學織品系、法文系雙主修學位，還有著多益960分的優秀外語實力，曾經負責接待我國邦交國史瓦帝尼的總理、親王，兩人參訪T1職籃台鋼雄鷹主場時，更是由她擔任翻譯，說是才貌兼備的女神一點也不為過。

▲一粒扮成女俠拍廣告，比劃寶劍帥勁十足。（圖／一粒IG）
▲▼一粒扮成女俠拍廣告，比劃寶劍帥勁十足、霸氣外露。（圖／一粒IG）
▲▼一粒扮成女俠拍廣告，比劃寶劍帥勁十足。（圖／一粒IG）
▲一粒有中職啦啦隊新女神之勢，受封「顏值扛壩子」、「新啦啦隊女神」、「台鋼王牌」。（圖／一粒IG）
▲一粒有中職啦啦隊新女神之勢，受封「顏值扛壩子」、「新啦啦隊女神」、「台鋼王牌」。（圖／一粒IG）
▲▼一粒可以清甜可以高冷，被封為「台鋼王牌」。（圖／一粒IG）
▲▼一粒求學時期成績十分優異，雙主修織品系及法語系，時常是校內「書卷獎」得主。（圖／一粒IG）
▲▼一粒有中職啦啦隊新女神之勢，受封「顏值扛壩子」、「新啦啦隊女神」、「台鋼王牌」，還是輔大雙主修的學霸。（圖／一粒IG）
一粒小檔案

本名：趙宜莉
綽號：一粒、台鋼王牌、顏值扛壩子
生日：1999年4月22日
年紀：25歲
身高：158公分
體重：約41公斤
學歷：輔仁大學織品系、法文系畢業
興趣：跳舞、繪畫、睡覺、吃美食
感情：單身
最欣賞的球員：大谷翔平 


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