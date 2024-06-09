鍾欣凌笑紅包厚度「可當枕頭」！豪吃書偉喜酒：我一人吃全家的份

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于子育表示，「今天代表小鷗（黃姵嘉劇中角色名），我是她劇中的媽來這，我從歌手時期就認識張書偉，衷心的祝福兩位幸福美滿。」王少偉則笑說，「很少參加婚姻，常常都是禮到人不到，這一次是非常看好這一對，他們可能是我圈內少數不用參加第二次婚禮，一定要來現場，送上滿滿的祝福。」
新人的好友群，包括王瞳、梁佑南、黃瑄、倪齊民、游安順、王燦、潘柏希、黃少谷夫妻、賴慧如夫妻等人也現身。
倪齊民受訪透露，當時和新人一起拍《市井豪門》，看到兩位拍「乾柴烈火」的親密戲，笑說當時兩人就有愛情，自己算是見證人，播出隔天還開玩笑跟謝京穎說：「你跟書偉親得難分難捨，妳只能嫁他了啦！」沒想到一語成真，相當開心。
游安順表示，新人有去他自己投資的宜蘭民宿度假，去整理還發現浴缸的水超滿，想必兩人有一起泡澡，今天就祝福他們早生貴子。王燦在《黃金歲月》跟謝京穎是兄妹，在《愛的榮耀》是父女，但對於她和張書偉擦出愛火，覺得很意外，因為當初有遇到謝京穎問「天蠍座」個性如何等等的，原來已經有愛苗，但也很祝福他們。
潘柏希在《黃金歲月》中演出謝京穎的前夫，因為戲裡面對她很壞，還折磨她，所以紅包有包5位數，來補償心態。王瞳則是一到就跟新娘子的媽媽一起拍照，很開心「家有喜事」，感覺今天來參與妹妹的喜事。看到她從新人到現在成熟懂事，祝福她跟張書偉成為對方的神隊友。
黃少谷跟張書偉認識10年，很開心他即將步入「婚姻的地獄」，開玩笑是天堂，但他也說好日子快到頭了，以後有小孩就是另一個人生的開始，黃少谷的老婆說6月9日是好日子，也是他們四年前登記的日子，當場兩人也「親吻」來以示慶祝。她也分享男生就是要愛家，多擔一點責任，看他們脾氣都不錯，也覺得「理財」很重要，相信兩人會過得很好。