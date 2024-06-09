陸網紅讚星宇「秒殺中國航空」！曝2缺點太可惜 釣出張國煒親回
星宇航空自2018年創立，並2020年1月23日正式首航，至今已有4年歷史，各種新航線也不斷推出，已經是台灣第三大的航空公司，更成為社群媒體上最受網紅、網美們追捧的航空。近期中國網紅「金毛評測犬」也慕名搭乘星宇航空，結果體驗相當好，令他大讚「能秒殺大陸的航空」，但同時也點出「2缺點」，卻意外引出星宇航空董事長張國煒本人解答。
記者潘毅／綜合報導
中國YouTuber金毛在2日發出搭乘星宇商務艙的紀錄片，他與妻子從桃園飛往新加坡，從機場的貴賓休息室開始，體驗就相當不錯，服務員人十分熱情，內部裝潢以及設施都很完善，還富有自助美食區，能吃到擔仔麵、漢堡及冰淇淋還有許多甜點。
上了飛機之後，金毛也針對環境與設備一一測試，首先是降躁耳機的實用性十分足夠，能有效隔絕機上其他噪音，而飛機的螢幕提供娛樂內容也十分多元，毛毯等小配件品質也都相當好，反而更像是豪華商務艙。飛機餐部分，金毛夫妻點了酪梨鮮蝦沙拉、海鮮粥以及珍奶等美食，味道也相當不錯。
機長進行廣播時，更聽見了熟悉的「k董」張國煒的聲音，幸運地坐到老闆親自開的飛機。最後金毛也認為，星宇航空的整體表現非常好，未來肯定會越來越好，更直言「台灣星宇航空才剛成立4年，就已經秒殺你們(陸籍航空)了！」
但金毛同時也指出了星宇能改進的缺點，包含「餐桌設計只有單邊支撐，會不停抖動」，再來是飛機上「沒有機外攝影鏡頭」，讓他有點困惑，因為他曾聽聞，星宇航空的董事長張國煒先生也是一個發燒飛友。
影片一出之後立刻引爆大批網友關注，結果更引來星宇航空董事長張國煒本人現身回應解釋，「台灣法規有規定不能開(機外攝影鏡頭)，所以當初就沒選這項功能了哦，謝謝你們的搭乘，缺點我們會繼續改進。」