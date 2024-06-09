台中觀光休閒滿意度創新高　獨特魅力吸引海外旅客

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觀旅局長陳美秀表示，自疫情解封以來，市府積極赴海外推廣，以台中的觀光景點為主打，搭配產業合作，提供最新的景點資訊給海外旅客。從去年以來，觀旅局鎖定主要目標市場，赴泰國、馬來西亞、新加坡、越南及日本等地參加旅展，並根據各國旅客的偏好，精心設計主打亮點，推薦逢甲夜市、高美濕地、台中國際花毯節暨花海等，並包裝台中的旅遊行程，創造海外遊客的觀光消費動機。此外，各場次旅展和推廣活動也攜手旅宿業、觀光工廠、歷史古蹟、伴手禮等觀光旅遊業者共同行銷，將台中的旅遊魅力推向國際。
陳美秀說，除參加旅展，市府同時也積極與國際航空公司合作，開通更多直飛航線，提升海外旅客前來台中的便捷性。觀旅局今年與德威航空及星宇航空合作機上雜誌，行銷宣傳台中觀光資源，星宇航空自今年4月2日啟航台中-峴港直飛航班後，也邀請峴港當地組團旅行社到台中踩線。有感於德威航空台中往返韓國仁川機場成為定期化班機，觀旅局也於今年赴韓國辦理觀光推廣會，期間促成釜山組團旅行社與台中地接旅行社簽署合作意向書，顯示在市府團隊的努力下，韓國市場不斷擴大
觀旅局表示，自去年下半年起，已接待泰國網紅、美國公共電視台、日本作家、馬來西亞穆斯林網紅等媒體，以及新加坡、馬來西亞、菲律賓馬尼拉、克拉克、宿霧、日本、越南胡志明和峴港、印尼等國外旅行社踩線團，統計已接待超過9個國家的媒體及旅行社，不斷將台中景點行銷至海外。此外，台中市與日本大分縣中津市、佐伯市、山梨縣北杜市簽署自行車旅遊友好協定，邀請日本來賓來台中參加自行車活動，飽覽台中山海美景，帶動運動觀光交流。
另外，台中市與日本名古屋市互為觀光友好城市，雙方互相派員參加台中國際踩舞嘉年華及名古屋真中祭，自2020年起於名古屋舉辦並每年皆獲熱烈回響的「台中夜市」等，今年市府也將率隊前往名古屋參加真中祭及名古屋台中夜市，持續透過活動交流展開熱絡交誼。
觀旅局說明，今年下半年觀旅局將參加菲律賓、泰國、馬來西亞、日本旅展，台中的獨特魅力，除受到旅客喜愛，更是各界專家學者、媒體矚目的焦點，2024台越觀光合作會議及2026全球城市旅遊振興機構(TPO)論壇都已確定由台中取得主辦權，預期透過國際觀光會議的辦理，增加觀光推廣的深度與廣度。隨著網路資訊發達、交通便利性提升，台中在國際市場已成為旅客眼中的新興熱門旅遊目的地。在國際交流活動中，不僅促進了台中旅遊業的發展，也拓展了台中與國際間的合作領域，為台中的觀光事業注入了新的動力。