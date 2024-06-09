書偉婚宴Energy帥合體嗨唱！新娘謝京穎超猛穿低胸婚紗跳16蹲
張書偉和謝京穎9日在台北萬豪酒店婚宴，Energy團員坤達、蕭景鴻（阿弟）、Toro、葉乃文（牛奶）都到齊，團體直接在婚宴上唱跳《星期五晚上》，全場來賓跟著合唱歡呼「太帥了」，新娘謝京穎先是坐第一排觀看，最後被書偉、阿弟牽上台，Toro貼心彎腰提她的裙擺，新娘身穿低胸婚紗，超猛直接大跳E16蹲。
記者林奕如／台北報導
陳美鳳擔任婚禮致詞來賓，她受訪時也說：「10多年前看到張書偉從歌手轉跑道成演員，然後謝京穎從小女孩變成小女人，很開心受到兩人的邀請上台致詞。在民視工作多年，看到很多藝人成為伴侶，知道工作很辛苦，對兩人滿滿的祝福，像是葉家妤、白家綺因拍戲而找到對的人，真的非常開心，」Energy在婚禮上合體，她也期待看合體，說像看演唱會。
廖家儀在《市井豪門》飾演謝京穎媽媽，一早因為香港大雨，她排除萬難飛到台參加婚禮，她說：「之前謝京穎送喜帖到機場給我，讓我覺得很有心，一定要來送祝福！」廖家儀也爆料，當初看到兩人吻戲，就察覺到兩人有來電，自己懷疑了2個月，有一天約謝京穎跟張書偉還有陳熙鋒吃飯，當場問了兩人，沒想到兩人也沒有否認，當場恭喜兩位，讚新人從外貌到內在都非常契合。