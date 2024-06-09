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小鬼曾說「不結婚好嗎」　峮峮難放下求月老4度被退貨：神明真準

▲小鬼黃鴻升過世4年，峮峮和KID上《花甲少年趣旅行》求月老，第5次才得到聖筊。（圖／翻攝自小鬼、峮峮IG）
▲小鬼黃鴻升過世4年，峮峮和KID上《花甲少年趣旅行》求月老，第5次才得到聖筊。（圖／翻攝自小鬼、峮峮IG）

記者李欣容／台北報導

藝人小鬼（黃鴻升）2020年9月因心因性休克猝逝，享年36歲，當時他和啦啦隊女神峮峮的戀情也隨之浮上檯面，如今小鬼已經去世4年，當年峮峮曾在社群平台寫下，小鬼告訴她「我們不要結婚好嗎」原因是自己有遺傳性疾病，不捨另一半老了還要照顧他，而峮峮近來和KID上節目《花甲少年趣旅行》，KID帶她去拜月老，前4次都擲不到筊，求到第5次才獲得聖筊。

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小鬼生前曾表示自己想在35歲以前成家，但他過世後，峮峮在文中吐露，小鬼告訴她「我們不要結婚好嗎」，原因是「如果未來我怎麼了妳就可以不用負責任，妳可以是一張白紙的嫁給別人」，小鬼的妹妹也曾透露，小鬼生前曾有三高，以及遺傳性腎臟病，深怕老了得洗腎度日。

▲KID帶峮峮去拜月老，籤詩的內容讓觀眾鼻酸。（圖／花甲少年趣旅行臉書）
▲KID帶峮峮去拜月老，籤詩上寫「便如鳳去秦樓，雲歛巫山」。（圖／花甲少年趣旅行臉書）
峮峮在節目上被KID帶去求月老，求到第5次才獲得聖筊，先抽了一支籤，月老又說不是，抽第二次才給聖筊，籤上寫著「便如鳳去秦樓，雲歛巫山。」KID上網查解籤，意思是「意中人走了，是表白兩人不宜結合，一切之事，婚姻亦如此斷矣，宜另擇佳偶去。」

眾人看解籤：「她心裡最愛的那個人，他離開了。」峮峮只是微笑看著籤詩、看著KID，事後她表示：「神明真的很準，很多事情是早就安排好的，是一個很特別的緣分，不管這個緣分離開了，留下了什麼，我覺得就是好好地去享受這一切。」

▲小鬼過世4年峮峮單身至今，日年她去拜月老抽籤詩，內容讓觀眾看了好鼻酸。（圖／峮峮、小鬼臉書）
▲小鬼過世4年峮峮單身至今，日前她去拜月老抽籤詩，內容讓觀眾看了好鼻酸。（圖／峮峮、小鬼臉書）

小鬼過世4年了！峮峮拜月老抽籤詩「妳愛的人已離開」眾人全鼻酸

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