「法官」升堂！洋基Judge雙響砲獨居全壘打王 寫大聯盟最猛紀錄
紐約洋基隊在主場與洛杉磯道奇展開三連戰，今（9）日系列第二戰洋基以3：11敗給道奇，但當家重砲「法官」Aaron Judge演出雙響砲，本季累計23轟，獨居大聯盟全壘打王寶座，同時「法官」在生涯前1000場比賽已擊出280轟，寫下大聯盟史上最多轟紀錄。
記者路皓惟/綜合報導
3局下Judge對上道奇投手Gavin Stone，轟出左外野全壘打，本季第22轟出爐，擊球初速108.1英里（約173.9公里），飛行距離386英尺（約117.6公尺），仰角19度。9局下，Judge再從Ryan Yarbrough手中轟出陽春砲，單場雙響砲，本季累計23轟。
據大聯盟數據專家Sarah Langs指出，Judge迎來生涯第280轟，超越前費城人重砲Ryan Howard，成為史上在生涯前1000場比賽內敲出最多全壘打的打者，而這僅是Judge生涯第901場比賽。
雖然Judge打擊手感熱得發燙，但洋基在得點圈表現不佳，即便全場10支安打，僅比道奇團隊少1支，但得點圈15打數僅1安打，留下多達19個殘壘，也種下敗因。
另外，洋基明星一壘手Anthony Rizzo在6月陷入大低潮，今日4打數0安打，最近29打數僅敲1安，唯一安打是6月5日對陣明尼蘇達雙城隊的二壘安打，本季打擊三圍為.224/.285/.339，擊出7轟、25分打點，攻擊指數僅.624。