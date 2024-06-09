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「法官」升堂！洋基Judge雙響砲獨居全壘打王　寫大聯盟最猛紀錄

▲紐約洋基重砲「法官」Aaron Judge擊出雙響砲，以23轟獨居大聯盟全壘打王寶座。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約洋基重砲「法官」Aaron Judge擊出雙響砲，以23轟獨居大聯盟全壘打王寶座。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

紐約洋基隊在主場與洛杉磯道奇展開三連戰，今（9）日系列第二戰洋基以3：11敗給道奇，但當家重砲「法官」Aaron Judge演出雙響砲，本季累計23轟，獨居大聯盟全壘打王寶座，同時「法官」在生涯前1000場比賽已擊出280轟，寫下大聯盟史上最多轟紀錄。

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3局下Judge對上道奇投手Gavin Stone，轟出左外野全壘打，本季第22轟出爐，擊球初速108.1英里（約173.9公里），飛行距離386英尺（約117.6公尺），仰角19度。9局下，Judge再從Ryan Yarbrough手中轟出陽春砲，單場雙響砲，本季累計23轟。

據大聯盟數據專家Sarah Langs指出，Judge迎來生涯第280轟，超越前費城人重砲Ryan Howard，成為史上在生涯前1000場比賽內敲出最多全壘打的打者，而這僅是Judge生涯第901場比賽。

雖然Judge打擊手感熱得發燙，但洋基在得點圈表現不佳，即便全場10支安打，僅比道奇團隊少1支，但得點圈15打數僅1安打，留下多達19個殘壘，也種下敗因。

另外，洋基明星一壘手Anthony Rizzo在6月陷入大低潮，今日4打數0安打，最近29打數僅敲1安，唯一安打是6月5日對陣明尼蘇達雙城隊的二壘安打，本季打擊三圍為.224/.285/.339，擊出7轟、25分打點，攻擊指數僅.624。


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